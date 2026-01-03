Trump dice que EUA Gobernará Venezuela Hasta que se Produzca una Transición Pacífica

El presidente Donald Trump, dijo este sábado 3 de enero 2026 que luego de la operación militar de su país en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos gobernará el país.

“Ahora vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y prudente”, aseguró Trump en un mensaje en vivo desde su club Mar-a-Lago en Florida.

“No queremos que otra persona asuma el poder y que se repita la misma situación que hemos vivido durante los últimos años. Así que vamos a seguir gobernando el país”, agregó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que todo el poderío del Ejército venezolano se rindió ante las fuerzas estadounidenses, lo que permitió la captura exitosa de Nicolás Maduro en plena oscuridad de Caracas, tras un apagón provocado durante el operativo.

Trump detalló que Nicolás Maduro fue detenido junto con su esposa, Cilia Flores, y aseguró que ambos enfrentarán a la justicia de Estados Unidos. El mandatario felicitó al Ejército estadounidense por la operación, la cual calificó como inédita en comparación con administraciones anteriores.

“El operativo se ejecutó de manera rápida y expedita. Nuestras fuerzas estaban completamente preparadas”, señaló. Además, destacó que no se registró ninguna baja entre los efectivos ni se perdió armamento militar durante la acción.

El presidente subrayó que la operación concluyó sin pérdidas y aseguró que este despliegue demuestra que el Ejército de Estados Unidos es el más poderoso del planeta, con capacidades y habilidades que, dijo, “nadie imagina”.

Acompañan al presidente estadounidense Pete Hegseth, jefe del Pentágono; el secretario de Estado, Marco Rubio; el director de la CIA, John Ratcliffe; y Stephen Miller, alto asesor de la Casa Blanca encargado de asuntos de seguridad nacional.

Así fue la operación militar contra Venezuela

Estados Unidos capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro y lo sacó del país en una extraordinaria operación nocturna que estuvo acompañada de una serie de ataques luego de meses de creciente presión de la administración Trump sobre la nación sudamericana rica en petróleo.

Estados Unidos ahora está decidiendo los próximos pasos para Venezuela, dijo el presidente Donald Trump el sábado en Fox News, y agregó: "Estaremos muy involucrados en ello".

Noticia relacionada: Foto: Nicolás Maduro Capturado por Estados Unidos, Así Luce el Presidente de Venezuela Detenido

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que Maduro y su esposa enfrentarían cargos tras una acusación formal en Nueva York. Bondi prometió en redes sociales que la pareja "pronto enfrentaría la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses".

La sorprendente acción militar estadounidense, que derrocó al líder en funciones de una nación, se hizo eco de la invasión estadounidense de Panamá que condujo a la rendición y captura de su líder, Manuel Antonio Noriega, en 1990, exactamente hace 36 años el sábado.

Trump anunció los acontecimientos en Truth Social poco después de las 4:30 am ET y dijo que ofrecería una conferencia de prensa a las 11 am ET.

Historias recomendadas: