“Fue una operación brillante”, dice Donald Trump Tras Captura de Nicolás Maduro y su Esposa

Donald Trump presidente de Estados Unidos habló sobre la acción militar en Venezuela, y la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores el sábado por la madrugada.

En entrevista con New York Times, detalló que los hechos ocurrieron en Caracas a las 2 de la mañana mediante el uso de helicópteros.

Detalles de la captura en Caracas

Las tropas de Estados Unidos realizaron una incursión en la capital de Venezuela. Durante el evento, los ciudadanos escucharon explosiones y vieron fuego en la ciudad. Trump dio la noticia a través de la plataforma Truth Social a las pocas horas de la acción militar. Según el presidente, la planificación y el personal permitieron el resultado de la tarea. Además, el mandatario dará una conferencia en Florida para detallar más información sobre el caso.

Trump, dijo que la acción militar en donde Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados, se trató de una operación brillante. Asimismo, el presidente estadounidense citó a los medios a una conferencia en Florida para explicar lo ocurrido.

El plan de Trump consiste en el traslado de Maduro a Estados Unidos para un juicio. Los cargos en su contra incluyen el tráfico de drogas y el uso de armas. Washington sostiene que el grupo en el poder en Caracas introdujo drogas en el territorio del norte. Anteriormente, la recompensa por datos para el arresto subió a 50 millones de dólares en el mes de agosto. En este sentido, la fiscal Pam Bondi afirmó que Maduro enfrentará la ley en las cortes.

