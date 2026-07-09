Tragedia en China Hoy Deja Decenas de Muertos: Video del Incendio que Pasó en Fábrica de Calzado

Materiales de calzado acumulados en los accesos de seguridad de la fábrica dificultó el trabajo de los bomberos

Bomberos atienden incendio en fábrica de calzado en Fujian, China, el 9 de julio de 2026. Foto: Zheng Liang | Xinhua vía APBomberos atienden incendio en fábrica de calzado en Fujian, China, el 9 de julio de 2026. Foto: Zheng Liang | Xinhua vía AP

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Impactante incendio en fábrica de calzado deja varios muertos. Materiales acumulados dificultaron el rescate. Conoce más sobre este trágico suceso y las medidas tomadas por las autoridades.

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