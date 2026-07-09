Tragedia en China Hoy Deja Decenas de Muertos: Video del Incendio que Pasó en Fábrica de Calzado

Un devastador incendio en una fábrica china de calzado dejó hasta el momento saldo de 28 personas muertas hoy, 9 de julio de 2026, de acuerdo con autoridades locales.

La tragedia en China ocurrió en una nave de la empresa Fujian Huiteng Shoes, situada en la ciudad de Jinjiang, provincia suroriental de Fujian.

De acuerdo con la agencia oficial Xinhua, el fuego comenzó alrededor de las 12:00 hora local, momento en el que había 237 trabajadores y dos transportistas externos. Un total de 213 personas fueron evacuadas por los efectivos de rescate.

La empresa Fujian Huiteng Shoes fue fundada en 2015

Se dedica principalmente a la fabricación de calzado y productos relacionados con cuero y otros materiales.

Jinjiang es una de las principales bases de producción de calzado del país y es conocida como la 'capital china del calzado'

En la zona hay más de 3 mil empresas del sector, según medios locales.

28 muertos por tragedia en China

De igual manera, la agencia indicó que se reportaron 28 muertos: 26 personas figuraban como desaparecidas pero fallecieron en el siniestro, mientras que dos murieron al ser trasladadas al hospital.

Por su parte, la televisión estatal CCTV indicó que una evaluación preliminar situó el origen del fuego en un taller de la primera planta, donde había materiales de calzado acumulados en los accesos de seguridad.

El Ministerio de Gestión de Emergencias dio a conocer que inicialmente los equipos locales de rescate movilizaron a 183 efectivos y 35 vehículos, mientras Xinhua informó después de que las autoridades habían desplegado a más de 500 personas.

Video del incendio: ¿Qué pasó?

Según la CCTV, al llegar al lugar, los bomberos encontraron que el edificio de la fábrica estaba ya envuelto por las llamas, lo que dificultó las tareas de rescate.

También señaló que varias personas quedaron atrapadas en la azotea del inmueble.

Imágenes difundidas por medios locales mostraban una intensa columna de humo saliendo de la fábrica.

Pasadas las 16:00 hora local, las llamas visibles habían quedado extinguidas, aunque numerosos vehículos de bomberos continuaban rociando agua sobre la nave para prevenir posibles rebrotes, dijo CCTV.

VIDEO | Al menos 28 personas han muerto este jueves en un incendio en una fábrica de calzado de la provincia suroriental china de Fujian, según informaron las autoridades. pic.twitter.com/KTDMNU0pKR — EFE Noticias (@EFEnoticias) July 9, 2026

Congelan cuentas de la compañía

De acuerdo con Xinhua, el responsable de la empresa y otros cargos relacionados quedaron "bajo control de las autoridades", y las cuentas de la compañía fueron congeladas.

El presidente Xi Jinping pidió durante la tarde "todos los esfuerzos" en las labores de búsqueda y rescate, así como esclarecer las causas del siniestro y depurar responsabilidades.

Uno de los bomberos narró a la televisión estatal que el avance hacia las plantas superiores resultó difícil porque había materiales acumulados en salidas y esquinas de las escaleras.

Por dicha razón, recordó a la ciudadanía la necesidad de retirar de inmediato cualquier objeto apilado en pasillos o escaleras y de no acumular residuos, cajas de cartón u otros materiales inflamables en las vías de evacuación.

Con información de EFE.

spb