Así Fue Capturado Maduro: "Trató de Escapar, Pero No Pudo Cerrar una Puerta", Narra Trump

El presidente Donald Trump narró cómo fue capturado Nicolás Maduro la madrugada del 3 de enero de 2026. Aseguró que el líder venezolano estaba "altamente vigilado" en el palacio presidencial (el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno de Venezuela) y que era "una fortaleza militar fuertemente fortificada en el corazón de Caracas”.

Así fue capturado Nicolás Maduro. Foto: Reuters

La narración la realizó en la conferencia matutina en su casa Mar-A-Lago, así lo declaró a los periodistas:

Maduro casi había logrado llegar a una habitación segura dentro de la fortaleza militar (palacio presidencial), aunque no pudo cerrarla

Militares de EUA tenían "sopletes gigantescos”

El presidente Donald Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses estaban armadas con "sopletes gigantescos", que habrían usado para cortar las paredes de acero si Maduro se hubiera encerrado en la habitación.

Tenía lo que llaman un espacio seguro, donde todo está recubierto de acero sólido. No logró cerrar ese espacio. Intentó entrar, pero lo atraparon tan rápido que no pudo entrar. Estábamos preparados

Trump se burla de cómo Maduro desafiaba en capturarle

Ademá, el presidente Donald Trump publicó este sábado un video en su red social Truth Social en el que se burla de declaraciones pasadas de Nicolás Maduro en las que desafiaba a Estados Unidos a capturarle.

El video, de 40 segundos, se inicia con Maduro en una intervención sin fecha, en la que, con tono desafiante, afirma:

¡Venga por mí! Aquí los espero, en Miraflores. ¡No se tarde en llegar, cobarde!

La intervención de Maduro es seguida de imágenes de un águila americana, el símbolo nacional de Estados Unidos, y videos tomados de las redes sociales del bombardeo de instalaciones militares en Venezuela que las fuerzas armadas estadounidenses realizaron durante la captura de Maduro.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en la madrugada de este sábado por fuerzas especiales de Estados Unidos en una "fortaleza militar", según Trump, situada en el corazón de Caracas.

Trump afirmó en una rueda de prensa celebrada hoy tras la captura de Maduro que "ningún militar estadounidense resultó muerto" y que las tropas estadounidenses no "perdieron ni una sola pieza de equipo" aunque uno de los helicópteros que participaron en la operación resultó ligeramente dañado.

Miembros del Gobierno Venezolano ayudaron a CIA

Conforme pasan las horas, se conocen más detalles de la captura de Nicolás Maduro, por ejemplo que miembros del Gobierno Venezolano habrían ayudado a vigilar la ubicación del mandatario, Nicolas Maduro, de acuerdo con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) citada por el diario estadounidense New York Times.

Video. Calle en Caracas, Venezuela tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: EFE

La CIA, indicaron las fuentes, produjo la información de inteligencia que condujo a la detención de Maduro mediante la vigilancia de sus movimientos y su patrón de vida, adelantó el New York Times.

Los agentes en Venezuela, trabajando clandestinamente desde agosto de 2025, recopilaron datos clave que permitieron planificar la operación de forma precisa.

No se ha aclarado cómo se reclutó a la fuente venezolana que facilitó la ubicación de Maduro.

Sin embargo, exfuncionarios señalaron que la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos por información que condujera a su captura pudo haber contribuido a obtener la cooperación necesaria.

Aunque la CIA tuvo un papel central en la obtención de inteligencia y la planificación de la misión, la operación fue ejecutada por fuerzas de operaciones especiales del Ejército estadounidense bajo autoridad de aplicación de la ley, y no como una misión directa de la agencia.

Funcionarios han dicho que la operación fue producto de "meses de meticulosa planificación" y destacaron que Maduro estuvo "intervenido" desde el inicio del operativo.

Captura de un presidente, no lo contempla la Constitución venezolana

Muerte, destitución y abandono de cargo son algunas de las causales de falta absoluta de la Presidencia que prevé la Constitución de Venezuela, pero no el ataque ejecutado durante la madrugada de este sábado por Estados Unidos que desembocó en la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, lo que ha abierto un nuevo capítulo de incertidumbre en el país sudamericano.

Video. Nicolás Maduro Habría Llegado a Base Naval de Guantánamo antes de Traslado a EUA

El artículo 233 de la Constitución establece seis causales de "falta absoluta" de un presidente : muerte, renuncia, destitución , decretada por el Tribunal Supremo de Justicia, incapacidad física o mental, la revocación popular de su mandato

: , decretada por el Tribunal Supremo de Justicia, incapacidad física o mental, la revocación popular de su mandato Mediante un referéndum, o el abandono del cargo .

. En ninguno de los casos contempla una situación como la ocurrida desde esta madrugada en el país sudamericano, por lo que el escenario de una hipotética sucesión sería incierto.

La Constitución anterior, vigente entre 1961 y 1999, sí tenía prevista una cadena de mando: ante la falta de un mandatario, asumía el cargo el jefe del Congreso y, si no podía, el presidente de la entonces Corte Suprema de Justicia.

El texto actual, vigente desde 1999, se apoya en la Vicepresidencia Ejecutiva y contempla dos escenarios ante la falta de un presidente que ya asumió el cargo, aunque ninguno de ellos se corresponde con la situación actual que, además, advierten expertos, le ocurre a un Gobierno de legitimidad cuestionada tras los comicios presidenciales de 2024.

En el caso de un mandatario ya investido, el vicepresidente ejecutivo debería asumir el poder. Si la falta ocurre en los primeros cuatro años de mandato, el vicepresidente tendría que llamar a elecciones en los siguientes 30 días.

Si la falta absoluta ocurre en los últimos dos años de mandato, el vicepresidente debe terminar el período presidencial.

Maduro cumplía el próximo sábado, 10 de enero, el primer año de su tercer mandato presidencial, tras unos controvertidos comicios en los que el ente electoral, controlado por rectores afines al chavismo, declaró su reelección, pese a las denuncias de fraude de la oposición mayoritaria, que reclama la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia.

