Bloqueos Hoy por Motociclista Atropellado en CDMX: ¿Dónde Se Prevén Manifestaciones de Bikers?

Luego de que se difundiera un video en el que se observa a un automovilista arrastrando a un motociclista tras atropellarlo en calles de la alcaldía Iztapalapa, grupos de bikers han anunciado bloqueos en Ciudad de México hoy, 4 de enero 2026.

¿Dónde habrá bloqueos en CDMX hoy?

A través de redes sociales y WhatsApp, se ha compartido la convocatoria de las movilizaciones y cierres que se prevén para este domingo en calles de la capital.

De acuerdo con los mensajes compartidos, se esperan concentraciones a partir de las 15:00 horas. Las vialidades donde se esperan los cierres son:

Eje 6 y periférico

Periférico y avenida Ermita

"Que se escuche el apoyo biker, se haga justicia y que las autoridades miren de cerca el caso, pudo haber pasado a cualquiera de nosotros, vamos a apoyar. Que no quede impune esto", se lee en la convocatoria.

Hasta el momento, autoridades no han confirmado operativos ni despliegue de personal en dichos puntos por las movilizaciones convocadas por los motociclistas.

Noticia en desarrollo