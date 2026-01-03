Mueren una Niña y un Adulto por Volcadura de una Camioneta en la Autopista en Puebla

Un trágico accidente cobró la vida de dos personas, integrantes de una misma familia en la lateral de la autopista México-Puebla, la noche de este sábado 3 de diciembre de 2026.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, una camioneta de color blanco en la que viajaba una familia con menores de edad, fue impactada por una unidad pesada de carga, cuando el conductor pretendía incorporarse a los carriles de circulación con sentido a la Ciudad de México.

Un camión chocó y provocó la volcadura de la camioneta familiar. Foto: N+

Choque y volcadura de camioneta blanca provoca muerte de dos personas en la autopista México-Puebla

El impacto a la unidad particular cerca del distribuidor vial con el Bulevar Hermanos Serdán, provocó la volcadura en la que resultaron lesionados todos los ocupantes, dos de ellos de gravedad.

El accidente ocurrió cerca del puente de La María, frenta una gasolinera y un hotel, con sentido a la planta armadora alemana de Puebla.

Realizan levantamiento de cuerpos y retiro de camioneta accidentada en lateral de la México-Puebla

Al lugar acudieron paramédicos pero debido al fuerte accidente, se confirmó que se procedería al levantamiento de dos cadáveres, que corresponden a una menor de 9 años aproximadamente y un hombre de alrededor de 40.

En el sitio también apoyaron elementos de la Policía Estatal de Caminos, para auxiliar en el apoyo del trabajo de los paramédicos.

