Explota Tanque de Gas en Puesto de Tacos de Birria en Puebla
N+
Al menos 10 personas resultaron lesiones por el estallido ocurrido en el Infonavit Agua Santa de Puebla.
La tarde de este viernes 2 de enero ocurrió un aparatoso accidente en el Infonavit Agua Santa, al sur de la ciudad de Puebla. Un tanque de gas explotó en un puesto ambulante de tacos de birra, ubicado sobre la 119 Poniente, entre 9 y 11 sur, cerca del Periférico Ecológico de Puebla.
🚑 En el lugar se implementó el Sistema de Comando de Incidentes, estableciendo un Área de Concentración de Víctimas, y se trabajó en coordinación con Bomberos de la SSP, SUMA y Cruz Roja. pic.twitter.com/lMuJ1SRaK3— SSC Puebla (@SSC_Pue) January 2, 2026
Noticia relacionada: Arde en Llamas Local de Ferretería en Puebla por Presunto Mal Manejo de Pirotecnia
Atienden a lesionados por explosión en un puesto de tacos de Agua Santa en Puebla
De acuerdo con los primeros reportes, son más de 10 las personas que sufrieron lesiones por el estallido, entre ellos clientes y trabajadores del negocio de comida.
Al lugar acudió Protección Civil y Bomberos para atender a los afectados, y mitigar el riesgo en su totalidad. Además, Policía Municipal acordonó el área para evitar que más personas se acercaran al punto donde explotó el tanque de gas LP.
Con información de N+
