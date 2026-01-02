Arde en Llamas Local de Ferretería en Puebla por Presunto Mal Manejo de Pirotecnia

Durante la noche del primer día del año 2026, se registró un fuerte incendio en una ferretería ubicada en la la calle 16 de Septiembre y Xicoténcatl, del municipio de Cuautlancingo, en Puebla.

De acuerdo con el informe preliminar, un probable mal manejo de pirotecnia por los festejos del año nuevo 2026, provocó la ignición de diversos materiales al interior del establecimiento en la cabecera central del municipio.

Se incendian tanques de gas al interior de una ferretería de Cuautlancingo en Puebla

La Dirección de Bomberos de Cuautlancingo acudió al punto para controlar y sofocar de manera oportuna un incendio en la ferretería Truper. En el interior de la bodega del local se localizaron tanques de gas que provocaron que el fuego se propagara rápidamente

Gracias a la actuación de los cuerpos de emergencia del municipio en conjunto con los del estado, además del apoyo de los vecinos, se evitó que se registraran pérdidas humanas y únicamente hubo daños materiales.

Piperos se suman al auxilio para sofocar el incendio en Cuautlancingo, Puebla

En la zona varios piperos apoyaron al cuerpo de bomberos para suministrar agua suficiente que permitiera sofocar el fuego.

Protección Civil acudió a evaluar las viviendas aledañas para detactar posibles daños y evitar riesgos a los vecinos, mientras tanto, personal de Atención Ciudadana arribó para atender cualquier solicitud derivada del siniestro.

El gobierno de Cuautlancingo hizo un llamado para que la población evite el uso de pirotecnia, pues puede causar graves incidentes como el ocurrido esta noche en el municipio.

