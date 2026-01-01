Combaten Fuerte Incendio en Fábrica de Tubos de Plástico en Puebla

Durante la madrugada del primer día del año 2026 se registró un voraz incendio en una bodega que almacenaba tubos de plástico, ubicada en el barrio de San Matías Cocoyotla, perteneciente al municipio de San Pedro Cholula en Puebla.

Alrededor de las 4:00 am. habitantes de la zona reportaron un fuerte incendio en una fábrica de plástico, en la intersección de las calles Chalchicomula y Zacapoaxtla. Las llamas del incendio y una columna de humo de más de 10 metros de altura era visible a kilómetros de distancia.

Durante la noche comenzó a arder en llamas el almacén con material plástico. Foto: Protección Civil

De inmediato el siniestro fue atendido por pipas del Gobierno del Estado y de los municipios de Puebla, como Cuautlancingo, San Pedro y San Andrés Cholula.

Los vecinos fueron desalojados de viviendas cercanas al incendio en un comercio dedicado al almacenamiento de tubos de drenaje de plástico. En el lugar se realizaron labores de enfriamiento y remoción para evitar una posible reactivación.

Controlan incendio en bodega de tubos de plástico en San Pedro Cholula, Puebla

Elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y corporaciones de seguridad realizaron las labores necesarias para sofocar el siniestro, el cual fue controlado y sofocado con éxito recientemente, alrededor de las 8:00 am de este jueves.

No se reportan personas lesionadas; únicamente daños materiales, y continúan por varias horas las labores de limpieza. Los habitantes aledaños a la fábrica pudieron regresar a sus casas.

Con información de N+

