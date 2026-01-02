Volcó un Camión de Carga en el Periférico Ecológico de Puebla: No Hay Paso Vehicular
Una unidad de carga que transportaba material volcó sobre su costado a la altura del Residencial La Vista.
Pasado el mediodía de este viernes 2 de enero de 2026, un fuerte accidente provocó el cierre total del Periférico Ecológico de Puebla a la altura del Residencial La Vista, con sentido a Cholula.
El operador de una unidad de carga, perdió el control en la curva del tramo de la Via Atlixcáyotl al Bulevar Carmelitas de Puebla capital, por lo que el camión terminó sobre su costado.
Cierre total con sentido a Cholula en el Periférico Ecológico de Puebla por accidente hoy viernes
Debido al accidente, fue cerrado el paso en los tres carriles el Periférico, por lo que el tránsito vehicular está tomando como vía alterna la lateral de acceso a La Vista y Lomas de Angelópolis.
Se recomienda tomar vías alternas, y desviarse en el Bulevar Carmelitas para permitir los trabajos de los cuerpos de emergencia. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del conductor.
Volcadura de camioneta deja mos muertos en carretera de Puebla
El pasado martes 30 de diciembre de 2025 se registró una aparatosa volcadura protagonizada por una camioneta sobre la Autopista México-Tuxpan, en el tramo carretero Tulancingo-Tihuatlán cerca del kilómetro 173+200 en el estado de Puebla, dejando como saldo dos personas muertas.
La unidad color gris quedó completamente destrozada dejando a su paso restos automotrices, por lo que las autoridades tuvieron que realizar un cierre parcial de circulación para evitar una segunda tragedia.
Con información de N+
JAPR