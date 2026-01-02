Muere Adulto Mayor Atropellado sobre los Carriles de la Autopista México-Puebla

Un hombre perdió la vida de forma trágica, por un posible atropellamiento bajando del puente del segundo piso de la Autopista México-Puebla, a la altura de la tienda Outlet, cerca del distribuidor vial con el Periférico Ecológico de Puebla.

Al lugar acudieron paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), así como elementos de la Policía Vial del Estado de Puebla, para auxiliar a un adulto mayor que terminó tendido en el carril de alta de la autopista con sentido a la CDMX.

Adulto mayor murió atropellado en la autopista México-Puebla a la altura del Outlet

El cuerpo del hombre de la tercera edad ya no contaba con signos vitales, por lo que fueron abanderados sus restos, y se redujeron carriles a la circulación para permitir las diligencias correspondientes.

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre que presuntamente fue atropellado por un vehículo sobre los carriles de la autopista México-Puebla.

La víctima vestía pantalon azul, camisa blanca, chamarra color negro, y zapatos negros en el momento del trágico accidente.

