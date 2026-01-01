Abandonan Restos Humanos en Bolsas Negras en el "Puente del Muerto" en Puebla

La mañana de este jueves 1 de enero, habitantes de la comunidad de San Miguel Espejo, ubicada en los límites del municipio de Amozoc y Puebla capital, se mostraron sorprendidos y consternados tras el hallazgo de restos humanos desmembrados, los cuales fueron localizados al interior de bolsas negras abandonadas en el acceso principal de la zona.

El hallazgo se registró a la altura del llamado “Puente del Muerto”, muy cerca de la calle Miguel Hidalgo, un punto de alto tránsito para vecinos y transeúntes de la región.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) fueron los primeros respondientes, quienes al confirmar la presencia de restos humanos procedieron a asegurar el área y dar aviso a las autoridades ministeriales.

De acuerdo con información preliminar, los restos podrían corresponder a dos personas, sin que hasta el momento se confirme su identidad ni las causas de muerte.

Ejército Mexicano y policías de Puebla acordonaron el "Puente del Muerto". Foto: N+

La zona fue acordonada de manera inmediata y al sitio arribaron elementos de la Guardia Nacional (GN), Policía Estatal (SSP) y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes brindaron apoyo en las labores de seguridad y resguardo del perímetro.

Investigan hallazgo de cuerpos sin vida en límites de Puebla y Amozoc

Posteriormente, peritos del Instituto de Ciencias Forenses realizaron diligencias correspondientes, así como la recolección de indicios para integrar la carpeta de investigación.

En el lugar se congregaron curiosos y vecinos, algunos de ellos con familiares desaparecidos, quienes acudieron con la esperanza de obtener información, sin dar crédito a la escena que se vivió en este punto de San Miguel Espejo.

Nosotros estamos en busca de un familiar, pero no sabemos nada de esto, claro es lamentable este tipo de noticias

Las autoridades ya investigan los hechos para esclarecer el origen de los restos y dar con los responsables.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR