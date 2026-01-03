Camioneta Atropella y Mata a una Mujer de la Tercera Edad en la Ciudad de Puebla

Una mujer murió atropellada por una camioneta la mañana de este sábado 3 de enero mientras caminaba sobre la calle 135 Poniente y la segunda Privada Josefa Ortiz de Domínguez en la colonia Guadalupe Hidalgo de Puebla.

Un vehículo impactó a la persona de la tercera edad provocando que esta terminara tendida en el piso y con lesiones irreparables, por lo que se especula que habría perdido la vida de forma inmediata.

Testigos solicitaron el apoyo del cuerpo de emergencias por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron para resguardar el sitio, mientras que paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Muere adulta mayor atropellada en la colonia Guadalupe Hidalgo de Puebla

La víctima mortal era una mujer de entre 60 y 70 años de edad aproximadamente, quien vestía con una blusa blanca y un pantalón cuadricular negro con gris.

Se sabe que el conductor de la camioneta se quedó en el lugar y posteriormente fue asegurado por las autoridades, sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) será quien investigue el caso para fincar o deslindar responsabilidades.

La adulta mayor fue cubierta con una manta blanca mientras se espera el arribo de agentes del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar el levantamiento de cadáver.

Hasta el momento no han dado a conocer si los familiares de la persona fallecida ya se presentaron al lugar e hicieron el reconocimiento del cuerpo.

Muere persona atropellada en la Autopista México-Puebla

Este 2 de enero una persona murió atropellada en la Autopista México-Puebla a la altura del centro comercial Outlet; Elementos de la Guardia Nacional arribaron como primeros respondieres para asegurar la zona y prevenir algún otro accidente.

Atropellan a Familia con Camioneta Presuntamente Robada en Puebla

Este hecho provocó una importante carga vehicular desde el Puente de San Felipe con dirección a Puebla por lo que automovilistas optaron por tomar vías alternas.

Finalmente agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo y la circulación fue reabierta en su totalidad.

