Fallece Adulta Mayor en Accidente Carretera Matamoros; Reportan Dos Lesionados Más

Al realizar recorridos de seguridad y vigilancia sobre la Carretera Federal 101 personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero comisionado a la Estación Segura El Mezquital atendieron una volcadura ocurrida en el kilómetro 250.

La conductora viajaba con una adulta mayor y un menor de edad cuando se volcó cerca del ejido La Libertad, en el municipio de Matamoros.

Dos Lesionados en Carretera de Matamoros

Personal paramédico realizó la evaluación correspondiente, resultando con lesiones la conductora y el pasajero menor de edad, mientras que la mujer adulta mayor fue hallada sin signos vitales.

Debido a que la unidad salió de la cinta asfáltica, la vialidad continúa fluyendo con regularidad.

