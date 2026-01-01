Nace el Primer Bebé del 2026 en Tamaulipas ¿En Cuál Municipio Nació?

El primer nacimiento del 2026 en Tamaulipas se registró la madrugada de este jueves 1 de enero, cuando a las 05:42 horas nació un bebé en el Hospital General de Zona No. 15, ubicado en la entidad.

El recién nacido llegó al mundo con un peso de tres kilogramos con 615 gramos y una talla de 51 centímetros. Tanto él como su madre se reportan en buen estado de salud y permanecen bajo observación médica de rutina.

IMSS Tamaulipas Emite Recomendaciones para Embarazadas

Médicos señalan que el control prenatal es clave para reducir riesgos durante el embarazo y el parto, ya que permite detectar a tiempo posibles complicaciones que puedan poner en peligro la vida de la madre o del bebé.

Entre los principales signos de alerta durante el embarazo se encuentran la hinchazón excesiva en cara, manos o pies, dolor de cabeza persistente, zumbido en los oídos, contracciones antes de tiempo, disminución de movimientos fetales o cualquier tipo de sangrado, ante los cuales se recomienda acudir de inmediato a un servicio de urgencias.

