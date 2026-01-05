ONU Se Reúne Luego de Ataque Aéreo de EUA a Venezuela y Captura de Maduro

Este lunes 5 de enero de 2026, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) inició una reunión después del ataque aéreo de Estados Unidos en Venezuela y la detención del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores.

El Consejo, compuesto por 15 miembros, comenzó su encuentro luego de que el sábado pasado, fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Maduro en una operación que dejó sin electricidad a partes de Caracas y golpeó instalaciones militares.

Y mientras se realiza este encuentro, el presidente venezolano se encuentra en Nueva York a la espera de comparecer ante un tribunal por cargos de narcotráfico.

El secretario general de la ONU, António Guterres, consideró que la operación estadounidense sentó "un precedente peligroso", según dijo su portavoz el sábado.

Pero además, muchos expertos jurídicos también afirmaron que la acción estadounidense fue ilegal, aunque Washington podrá bloquear cualquier intento del Consejo de Seguridad de la ONU de exigirle responsabilidades.

Video: Así es el Traslado de Nicolás Maduro y su Esposa a Corte de NY

Con información de N+ y agencias.

