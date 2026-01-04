Citas de Visa Americana en Ciudad de México: Anuncian Nueva Ruta de Ingreso Este 5 de Enero 2026

Este domingo 4 de enero de 2026, la Embajada de Estados Unidos en México emitió un comunicado dirigido a personas con citas programadas para el lunes 5 de enero, instruyendo un cambio en la ruta de acceso a sus instalaciones ubicadas en la Ciudad de México.

Protestas por intervención en Venezuela rodean sede diplomática

La modificación del acceso responde a manifestaciones que se desarrollaron en las inmediaciones de la sede diplomática. El domingo 4 de enero, grupos de venezolanos residentes en México realizaron protestas simultáneas tanto en contra como a favor de la intervención militar estadounidense en Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

Una marcha partió desde la Embajada de Estados Unidos en Paseo de la Reforma, transitando por carriles con dirección al Centro Histórico. Los manifestantes avanzaron por la Glorieta de las Mujeres que Luchan sobre la principal avenida capitalina, ocupando carriles vehiculares hasta llegar al Hemiciclo a Juárez, donde organizadores planean realizar actividades incluyendo un micrófono abierto.

De manera paralela, otro grupo de venezolanos se congregó en el Parque Lincoln de la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, para celebrar lo que consideran la liberación de Venezuela. Los asistentes cantaron, lanzaron consignas y ondearon la bandera venezolana en lo que describieron como una jornada histórica.

Las manifestaciones ocurren un día después de que el presidente Donald Trump anunciara que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que se produzca una transición pacífica, tras una operación militar nocturna ejecutada durante un apagón en Caracas.

Nueva ruta de ingreso para citas consulares

La representación diplomática estadounidense informó a través de su cuenta oficial que los clientes con citas de visa y ciudadanía deberán ingresar por la intersección de Casa de la Moneda y Presa Falcón, en lugar del acceso habitual.

En su comunicado, la Embajada señaló:

Las protestas son impredecibles. La Embajada continuará monitoreando la situación y podrá ajustar las citas según sea necesario para garantizar la seguridad de los clientes y del personal

