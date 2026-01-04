Inicio Tecnología ¿Se Cayó X Hoy 4 de Enero 2026? Reportan Fallas y Error en Red Social

Usuario de la red social, antes llamada Twitter, reportaron que cargó un código con error

Caída de X hoy

Caída de X hoy. Foto: Reuters

Usuario han reportado la caída de X, antes Twitter, hoy 4 de enero 2025, tras la experimentación de fallas al momento de querer cargar el contenido, feed o el uso de la aplicación.

A través de DownDetector, fue alrededor de las 14:30 hora que se registró un aumento de reportes por los problemas para navegar en la red social.

Información en desarrollo

