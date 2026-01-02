¿Qué le Pasó a Priscila Arias? Integrante de 'Seis de Copas' Hace Revelación en Video

Priscila Arias, creadora de contenido conocida como "La Fatshionista" e integrante del podcast 'Seis de Copas', uno de los más escuchados en México, realizó una revelación a través de un video en el que habló de su futuro profesional, aseverando "no les puedo dar lo que necesitan".

En la publicación, realizada en su cuenta de Instagram, la influencer comenzó agradeciendo a sus seguidores por la exposición durante sus 10 años con su trayectoria en redes y destacó la gran popularidad del show en el que participa.

¿Quién es Priscila Arias, "La Fatshionista"?

Priscila Arias es una creadora de contenido, modelo y activista mexicana que cuenta 1.3 millones de seguidores en Instagram y es integrante de '6 de copas'.

Además de su participación en el podcast, sus posturas y comentarios se han vuelto virales en diversas ocasiones al alzar la voz en contra de la gordofobia y a favor de la diversidad corporal, así como la forma en la que el patriarcado cruza esos temas.

¿Qué pasó con Priscila Arias?

"La Fatshionista" reveló que deja el podcast 'Seis de copas', luego de años de integrar al elenco. Aseguró que ya se siente cansada y necesita tiempo para desarrollar otros proyectos.

Mi pecho no es bodega, la estoy pasando de la shit con este secreto (...) hoy se acaba el año y se acaba mi participación en 6 de copas

Historias recomendadas:

¿Quién es "El Betillo", Detenido Hoy en Morelia y Vinculado con el Homicidio de Hipólito Mora?

¿Cuál es la Correcta? Estas son las Definiciones y Diferencias Entre Sismo y Terremoto

DMZ