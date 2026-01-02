¿Quién es "El Betillo", Detenido Hoy en Morelia y Vinculado con el Homicidio de Hipólito Mora?

Roberto Cabrera González, “El Betillo” o “El Taquero”, fue detenido este viernes 2 de enero 2026, tras una persecución policiaca en Morelia, Michoacán.

"El Betillo", es señalado como presunto implicado en el homicidio de Hipólito Mora ocurrido el 29 de junio del 2023 en la Ruana, municipio de Buenavista.

Fue en la colonia San Pascual donde se logró la detención de tres personas, entre ellas, "El Betillo", quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República por el delito de portación de armas de fuego.

Noticia relacionada: Balacera en Estacionamiento de Plaza Comercial en Apodaca, Nuevo León; Hay Pánico entre Clientes

¿Cómo detuvieron a "El Betillo", presunto asesino de Hipólito Mora?

Durante recorridos de vigilancia, agentes detectaron un vehículo sospechoso, por lo que se le marcó el alto, pero intentó evadir a la policía e inició una persecución durante varias cuadras.

Finalmente fueron alcanzados, y al inspeccionar el auto donde viajaba El Betillo, los oficiales hallaron armas largas y cortas, de uso exclusivo del Ejército, entre ellas una ametralladora tipo Minimi, además de cargadores, cartuchos y equipo táctico.

Los oficiales detectaron que entre los detenidos había una persona con orden de aprehensión. A quien se le vincula con indagatorias relacionadas con el homicidio del exlíder de autodefensas Hipólito Mora.

¿Quién es "El Betillo", vinculado con el homicidio de Hipólito Mora?

En ese momento formaba parte del cártel de Los Viagras , pero actualmente es integrante de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación.

, pero es integrante de una célula del "El Betillo" o "El Taquero" tenía una ficha búsqueda por el asesinato de Hipólito Mora, tentativa de homicidio y robo.

VIDEO: Asesinan Brutalmente a Hipólito Mora en su Tierra

Historias recomendadas: