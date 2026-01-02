¿Cuál es la Correcta? Estas son las Definiciones y Diferencias Entre Sismo y Terremoto

Cada que se presenta un movimiento telúrico de gran magnitud, las formas de referirse a éste son indistintas, pero pueden surgir dudas sobre cuál es el término correcto para referirse a él: ¿son lo mismo sismo y terremoto? ¿Cuáles son las diferencias? En N+ te explicamos.

Luego de que este viernes 2 de enero 2026 se registrara un sismo de magnitud 6.5, el cual dejó dos personas muertas, varias lesionadas y diversas afectaciones en inmuebles, incrementó la búsqueda de cuando un sismo se considera terremoto.

¿Es lo mismo sismo y terremoto?

Luego de que se activa la alerta sísmica o se percibe un sismo de gran magnitud, es común que incrementen las dudas de cuál es la forma correcta de referirse al evento que acaba de ocurrir. Esto en gran parte se debe a las consecuencias y a la nula capacidad de predecirlos, mientras aumenta el tema en la conversación pública.

De acuerdo con su significado en la Real Academia Española (RAE), sismo, terremoto y temblor podrían usarse indistintamente sin caer en una equivocación, ya que se refieren al mismo evento.

Así se les define en el diccionario de la RAE:

Sismo: Terremoto o sacudida de la tierra producida por causas internas.

Sacudida del terreno, debida a la deformación de la corteza terrestre que provocan fuerzas internas del planeta. Temblor: Terremoto de escasa intensidad. | Terremoto.

¿Cuáles son las diferencias entre sismo y terremoto?

Pese a que su significado podría remitirse a la misma secuencia de eventos, en el uso cotidiano sí hay diferencias —o al menos genera controversia su uso como sinónimos—, y esto se ve reforzado por la distinción que hacen algunos especialistas.

De acuerdo con el Instituto Geofísico de Perú, en el lenguaje común se habla de terremoto cuando el sismo ha causado víctimas o daños severos en las edificaciones y de temblor cuando el sismo no ha provocado daños.

¿Cuándo se considera terremoto un sismo?

De acuerdo con el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo de Argentina, además de la división entre los términos sismo y terremoto originada por los efectos destructivos que cause el evento al cual se refieran, la diferencia también puede darse por la duración del temblor.

De tal forma que un temblor dure unos cuantos segundos, mientras que un terremoto se expanda hasta a varios minutos.

