Edificio Veracruz en Tlatelolco, La Torre que Ha Sobrevivido a los Sismos de 1985, 2017 y 2026

Luego del sismo que sacudió esta mañana a la Ciudad de México y otros estados del país, se informó que hubo algunos desprendimientos en el edificio Veracruz, que forma parte de la Unidad Tlatelolco; sin embargo, esta torre ha sobrevivido más de 50 años y los terremotos de 1985 y 2017, así como el fuerte movimiento de este 2 de enero 2026.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, tras las inspecciones, son menores los daños en inmuebles que se registraron en la capital del país, mientras que hubo mayores afectaciones en San Marcos, epicentro del sismo.

No obstante, se ha informado de un fallecimiento en la alcaldía Cuauhtémoc y uno más en Guerrero, además de lesionados, luego de la activación de la alerta sísmica.

¿Qué pasó en el edificio Veracruz en Tlatelolco por el sismo hoy?

El edificio Veracruz, uno de los más altos de Tlatelolco, presentó un derrumbe parcial de mampostería, luego de que se reportaran afectaciones tras los fuertes sismos de septiembre de 2017.

Vecinos informaron que hace desde hace más de siete años se observaban los daños en la pared de la que se desprendieron elementos con el movimiento telúrico de este viernes.

De acuerdo con su testimonio, habían pedido a Protección Civil en 2017 que revisaran la estructura, pero descartaron daños en su momento.

De acuerdo con las imágenes, este viernes se observan desprendimientos, especialmente en el piso diez. La torre cuenta con veintiún niveles en total.

Datos del edificio Veracruz

La Torre Veracruz se construyó en 1962.

Se emplearon materiales como concreto, acero y vidrio.

Durante el terremoto del 85 su estructura resultó dañada y fue reparado y reforzado en la década de los 90.

En la década de los 2000 volvió a tener daños.

El edificio cuenta con 24 niveles.

