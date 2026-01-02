Sismo en México Hoy: ¿Cuántos Temblores han Sacudido al País Durante Enero?

La mañana de este 2 de enero 2026, un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en Guerrero sacudió varias entidades de la República, incluida la Ciudad de México. Rememoramos a continuación qué otros sismos han golpeado al país en el mes de enero.

Los sismos de enero en el siglo XX

Ningún mes es más propenso que otros a padecer sismos, pues los movimientos telúricos no tienen ningún vínculo con el calendario. No obstante, el mes de enero ha dejado algunos temblores importantes de mencionar.

Apenas iniciado el siglo XX, el 14 de enero de 1903, se registró un fuerte sismo de magnitud 7.6 en la costa de Oaxaca .

se registró un fuerte sismo de . 17 años después, el 3 de enero de 1920, ocurrió un sismo de magnitud 6.4 con epicentro en la zona limítrofe entre Puebla y Veracruz. Aquel sismo dejó un saldo de, al menos, 650 muertos.

El gran sismo del 14 de enero de 1931

En 1931 ocurrió uno de los sismos más fuertes del siglo XX en México. El 14 de enero se registró un sismo de magnitud 7.8 al sur del estado de Oaxaca. Se le considera uno de los terremotos más catastróficos en la historia de Oaxaca.

Dejó muertos y dañó múltiples edificios en la región. El temblor fue presenciado por el cineasta ruso Sergei Eisenstein. Por aquel entonces el autor de La huelga y El acorazado Potemkin estaba grabando la película ¡Qué viva México! Aquel sismo duró, según las crónicas de la época, más de 3 minutos.

Pasarían varios años antes de que México volviera a ver graves temblores en enero. El 21 de enero de 1973 Jalisco registró un sismo de magnitud 6.2, mientras que el 26 de enero de 1979, en Guerrero se registró un sismo de magnitud 6.6.

Los sismos de enero en el siglo XXI

El 21 de enero del 2003 ocurrió uno de los sismo s más fuertes del siglo XXI. En Colima se registró un sismo de magnitud 7.6. El terremoto causó severos daños: destruyó más de 2 mil viviendas y dejó otras 6 mil afectadas. Además cobró 29 vidas y dejó al menos 300 heridos.

Tres años después, el 3 de enero del 2006, se registró un sismo de magnitud 6.7 en Santa Rosalía, Baja California Sur. El 21 de enero del 2012 ocurrió un sismo de magnitud 6.2 en Chiapas, cuyos efectos se sintieron en todo el sureste del país. Aquel temblor dejó daños menores.

Doce años después, el 19 de enero del 2018, ocurrió un sismo de magnitud 6.3 en Loreto, Baja California Sur. El sismo se sintió también el estado de Sonora, del otro lado del Mar de Cortés.

El 18 de enero del 2019 ocurrió un sismo que a algunos recordará el de esta mañana del 2 de enero. En Guerrero se registró un sismo de magnitud 6.0 que, pese a su intensidad, no dejó daños.

El 4 de enero del 2020 se registró un sismo de magnitud 6.0 en Unión Hidalgo, en Oaxaca. El temblor también fue percibido en la Ciudad de México, así como en Veracruz, Morelos, Chiapas, Tabasco, Puebla, y causó un incendio en una refinería de Salina Cruz.

