Clima en CDMX: ¿Dónde se Prevén Hasta 4°C? Lista de Alcaldías con Alerta por Frío

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó hoy que se activó Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para las primeras horas de mañana, lunes 5 de enero 2026. En N+ te decimos en dónde se esperan temperaturas de hasta 4° Celsius.

Y es que en las últimas horas, el frente frío número 26 ha dejado heladas y vientos fuertes, mientras el sistema frontal se mantendrá como estacionario en el norte de Tamaulipas, según informó la Coordinación Nacional de Protección Civil.

¿Dónde se activó alerta por frío en CDMX?

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 02:00 horas y las 08:00 horas del lunes 5 de enero de 2026, informó la SGIRPC.

Las alcaldías en las que se ha emitido la alerta amarilla son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Por ello se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si usas calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada

¿Cuál es el pronóstico del clima en CDMX para mañana?

Durante el día, se prevé cielo despejado con bruma. En el transcurso de la mañana se pronostica, ambiente frío a fresco en la región; y muy frío con heladas en zonas altas del Valle de México. Por la tarde ambiente templado a cálido y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 23 a 25 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 7 a 9 °C.

Viento del norte y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 km/h.

