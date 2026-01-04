¿Cómo es el Metropolitan Detention Center, la Cárcel donde Nicolás Maduro Está Detenido en NY?

El Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, bajo las siglas MDC, es el sitio donde el sistema de justicia de Estados Unidos mantiene detenido a Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela.

Este recinto de nivel federal se ubica en la zona de Brooklyn. Su uso creció de forma considerable después de que las autoridades ordenaron el cierre del Centro Correccional Metropolitano en el área de Manhattan. Actualmente, la población total en el edificio es de 1,200 personas en espera de un juicio ante los tribunales.

¿Quiénes han estado en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York?

Además de Nicolás Maduro, el centro de detención de Brooklyn ha albergado a criminales de alto perfil. En la lista de reclusos que pasaron por estas instalaciones figuran los narcotraficantes mexicanos Joaquín “el Chapo” Guzmán e Ismael “el Mayo” Zambada. El segundo de ellos permanece en el sitio para enfrentar cargos por asesinato y tráfico de sustancias. De igual manera, el recinto recibió a expolíticos como Juan Orlando Hernández, de Honduras, y a exfuncionarios como Genaro García Luna, de exsecretario de Seguridad Pública en México.

Por otro lado, figuras de la industria del entretenimiento también conocieron estas celdas. El músico Sean “Diddy” Combs y el exasesor de la presidencia de Donald Trump, Michael Cohen, forman parte de los registros de ingreso. Asimismo, Luigi Mangione entró al lugar bajo cargos de homicidio contra un directivo del sector salud. Cada estuvo en el espacio de reclusión, la mayoría, en periodos diferentes bajo la supervisión de la Oficina de Prisiones.

El Centro de Detención Metropolitano de Nueva York descrito como un infierno en la tierra

Los testimonios sobre la estancia en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, donde actualmente está prisionero Nicolás Maduro, provienen de las personas que habitaron el sitio y de sus representantes legales. Michael Cohen describió que el descanso ocurre sobre una cama de acero. Este mueble cuenta con un colchón que posee un grosor de solo una pulgada y media. Además, la institución prohíbe el uso de almohadas para los internos en las habitaciones. Las dimensiones de estos cuartos de encierro son de ocho por diez pies.

En este sentido, Ghislaine Maxwell, quien fue socia de Jeffrey Epstein, comparó su celda con la de un personaje de ficción en el cine por la falta de humanidad en el trato. Por otra parte, durante la etapa que marca el inicio de la reclusión, los internos no tienen acceso a libros. Aunado a esto, las denuncias incluyen la falta de limpieza y condiciones que afectan la dignidad de las personas en custodia.

El MDC enfrenta una reputación de deficiencia en comparación con otras cárceles como la de Rikers. Las quejas sobre la gestión del centro se centran en la escasez de empleados para la vigilancia y la custodia. Debido a esta situación, la delincuencia ocurre dentro de las instalaciones con frecuencia. Genaro García Luna, mediante una carta que su abogado difundió, relató que vio homicidios y ataques con el uso de objetos punzantes en el interior.

Asimismo, el recinto fue objeto de críticas por la ausencia de servicios de salud para la población. Los abogados de los reos señalaron que no hubo atención de medicina en momentos de necesidad. Ante ello, han calificado al lugar de Brooklyn como un "infierno en la Tierra".

Video: Difunden Imágenes de Nicolás Maduro en el Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn

Los escándalos alrededor de la prisión donde está recluido Nicolás Maduro

En 2019, la prisión en donde actualmente se encuentra recluido Nicolás Maduro, operó sin electricidad y calefacción. Esta falla duró un total de siete días. En ese tiempo, el clima en el exterior de la ciudad de Nueva York registró una temperatura de quince grados bajo cero. Como consecuencia, los reclusos golpearon los vidrios de las ventanas para pedir auxilio a las personas en la calle, según videos que fueron difundidos.

Por lo anterior, el Departamento de Justicia inició una investigación para determinar si existían protocolos para atender las condiciones de vida de los internos. En consecuencia, un grupo de 1,600 personas presentó una demanda de carácter colectivo contra la autoridad. El proceso judicial concluyó con el pago de una indemnización por diez millones de dólares a favor de los afectados por el frío y la falta de energía. Es así que el MDC que a decir de quienes saben de ello, la estancia de Nicolás Maduro, es un "infierno en la Tierra"

