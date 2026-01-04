Pronóstico del Tiempo Domingo 4 de Enero de 2026: ¿En qué Estados Lloverá y Hará Frío?.

Para este 4 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé fuertes lluvias en 10 entidades, debido al frente frío número 26. Sin embargo, una circulación anticiclónica favorecerá el cielo despejado y tiempo estable sobre el resto de la república.

De acuerdo con las previsiones, se espera que el sistema frontal se extienda sobre el noreste de México y cause descenso de temperatura y viento con rachas fuertes en la región.

Según el SMN, el fenómeno se combinará con la corriente en chorro subtropical. Igual se pronostica el ingreso de humedad del océano Pacífico, lo que mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste del país.

El ambiente será de frío a muy frío, con heladas al amanecer y bancos de niebla en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Las lluvias más intensas serán en Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, indicó el SMN.

Lluvias en el país

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

(5 a 25 mm): Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carretero y zonas urbanas

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C : Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero.

: Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero. De 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (istmo).

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

con en zonas serranas de Chihuahua y Durango. De -5 a 0 °C con heladas en las sierras de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

en las sierras de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. De 0 a 5 °C en zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México, el SMN pronostica cielo medio nublado con bruma durante el día, pero por la mañana se espera ambiente frío a fresco en la región; y muy frío con heladas en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde habrá ambiente templado y sin lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México.

La temperatura mínima en la capital del país será de 7 a 9 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

