¿Sheinbaum Ve Riesgo de Intervención de Estados Unidos en México? Presidenta Envía Mensaje
La presidenta expresó su rechazo a la intervención en Venezuela y compartió su postura sobre lo que ha mencionado el mandatario Trump sobre México
En su conferencia de prensa matutina de hoy, 5 de enero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió si ve riesgo de intervención de Estados Unidos en México y envió un mensaje.
No veo riesgos con México en la relación con Estados Unidos, sí hay una relación especial que vivimos desde que llegó el presidente Trump, pero vamos a buscar siempre el entendimiento, manteniendo nuestros principios firmes.
Sheinbaum reacciona al mensaje de AMLO
Sheinbaum Pardo compartió su opinión del posicionamiento del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre el contexto de Venezuela y Estados Unidos, al cual calificó como un "muy buen mensaje". Además de que recordó que en su movimiento hay "mucha" unidad y que la soberanía es prioridad.
Es muy buen mensaje, muy contundente, como siempre ha sido él, y no es menor lo que ocurrió: la invasión, la intervención de EU en Venezuela y él hace este mensaje (...) La defensa de la soberanía está por encima de todo y siempre voy a agradecer el reconocimiento del presidente López Obrador a mi persona.
