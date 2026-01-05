¿Sheinbaum Ve Riesgo de Intervención de Estados Unidos en México? Presidenta Envía Mensaje

En su conferencia de prensa matutina de hoy, 5 de enero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió si ve riesgo de intervención de Estados Unidos en México y envió un mensaje.

No veo riesgos con México en la relación con Estados Unidos, sí hay una relación especial que vivimos desde que llegó el presidente Trump, pero vamos a buscar siempre el entendimiento, manteniendo nuestros principios firmes.

Video: Intervención de EUA en Venezuela: Sheinbaum Fija Postura de México

Sheinbaum reacciona al mensaje de AMLO

Sheinbaum Pardo compartió su opinión del posicionamiento del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre el contexto de Venezuela y Estados Unidos, al cual calificó como un "muy buen mensaje". Además de que recordó que en su movimiento hay "mucha" unidad y que la soberanía es prioridad.

Es muy buen mensaje, muy contundente, como siempre ha sido él, y no es menor lo que ocurrió: la invasión, la intervención de EU en Venezuela y él hace este mensaje (...) La defensa de la soberanía está por encima de todo y siempre voy a agradecer el reconocimiento del presidente López Obrador a mi persona.

