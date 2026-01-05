¿Hay Servicio Hoy en la Embajada de EUA en México? Importante Aviso si Tienes Cita para Visa

Si hoy, 5 de enero de 2026, tienes una cita en la Embajada de los Estados Unidos en México, en N+ te contamos si hay servicio luego de las protestas que se han registrado.

La Embajada de EUA compartió un anuncio importante en sus redes sociales para quienes hoy acudirán por el trámite de su visa, en el cual señaló que si contarán con servicio hoy, sin embargo, cambiaron el lugar de entrada, previamente, en N+ te indicamos cuál será el punto de acceso al lugar: Citas de Visa Americana en Ciudad de México: Anuncian Nueva Ruta de Ingreso Este 5 de Enero 2026.

¿Está abierta la Embajada de Estados Unidos en México?

Este lunes, si está abierta la Embajada de Estados Unidos en México, por lo que el servicio será de manera normal, pero cambiaron el lado para entrar.

Para las citas en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México el lunes 5 de enero, se solicita a los clientes con citas de visa y ciudadanía que ingresen a la embajada por la intersección de Casa de la Moneda y Presa Falcón. Esta medida ayuda a gestionar el acceso al edificio mientras se mantienen los procedimientos de seguridad para los clientes y el personal.

En breve más información.