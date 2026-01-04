Donald Trump Amenaza a Petro con que Puede Haber También una "Misión de EUA" en Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el domingo con una acción militar contra el gobierno de Colombia, diciendo a periodistas que tal operación "suena bien para mí".

"Colombia también está muy enferma, dirigida por un hombre enfermo, al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo mucho tiempo", dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One, en una aparente referencia al presidente Gustavo Petro.

Al ser consultado directamente respecto a si Estados Unidos llevaría a cabo una operación militar contra ese país, Trump respondió: "Suena bien".

Por su parte, el presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, calificó de "secuestro" la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro tras los ataques de las fuerzas estadounidenses el sábado en Caracas.

Petro es uno de los mayores críticos del presidente estadounidense Donald Trump, ha cuestionado severamente su despliegue militar en la región para supuestamente combatir el narcotráfico y lo acusa de tener una "actitud imperial".

"Sin base legal para realizar una acción contra la soberanía de Venezuela la detención se convierte en secuestro", escribió Petro este domingo en X.

"Sé perfectamente que lo hecho por Donald Trump es aberrante. Han destruido el Estado de derecho a nivel mundial", agregó.

Tras la captura de Maduro, Trump dijo que mantener el control del petróleo venezolano está entre sus principales objetivos.

Aunque no reconoció la cuestionada reelección de Maduro en las presidenciales de 2024, denunciadas como fraudulentas por la oposición, Petro es uno de los líderes regionales más cercanos al chavista.

El presidente Donald Trump dijo también este domingo a periodistas a bordo del Air Force One que es poco probable que se necesite una intervención militar de Estados Unidos en Cuba, ya que el país parece estar listo para caer por su cuenta. "Cuba está a punto de caer por sí sola", sostuvo el mandatario republicano.