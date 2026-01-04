Delcy Rodríguez Encabeza Primer Consejo de Ministros Tras Captura Maduro

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó el primer consejo de ministros desde que asumió el poder tras los bombardeos de Estados Unidos que derivaron en la captura en Caracas del mandatario Nicolás Maduro. La sesión se realizó en el palacio presidencial de Miraflores.

Trump Mantiene Conversaciones Claras con Delcy Rodríguez Sobre Liderazgo en Venezuela

La televisión estatal VTV mostró a Rodríguez hasta ahora vicepresidenta de Maduro, presidiendo la mesa de gobierno, flanqueada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello. Rodríguez asumió el gobierno por un período de 90 días, por orden de la Corte Suprema.

La primera mujer en presidir Venezuela

Persona de máxima confianza de Nicolás Maduro y enlace con el empresariado, Delcy Rodríguez emerge como la figura pragmática de la transición en un contexto en el que Estados Unidos se muestra dispuesto a trabajar con el chavismo. Es la primera mujer en presidir Venezuela, aunque de manera interina.

Delcy Eloína Rodríguez Gómez, de 56 años, se convirtió en 2018 en vicepresidenta y primera en la línea de sucesión. Mantiene además el control de áreas clave como la economía y el sector petrolero, que gestiona con un enfoque alejado de los controles más rígidos del dogma chavista, en un país que posee las mayores reservas de crudo del mundo.

Seguidores de Maduro Protestan Hoy en Calles de Caracas, Venezuela

“Ha sido probablemente una de las personas de mayor confianza de Maduro a lo largo de estos años”, señaló a la AFP el analista político y profesor universitario Pedro Benítez. Con la captura de Maduro, Rodríguez enfrenta ahora el reto de conducir una transición política, en la que, según expertos, deberá calibrar su discurso históricamente confrontativo contra el “imperialismo norteamericano”.

