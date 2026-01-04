Fuerza Armada de Venezuela Reconoce a Delcy Rodríguez como Presidenta Encargada del País

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) reconoció este domingo a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, tras el arresto de Nicolás Maduro ocurrido la víspera.

La decisión se dio a conocer mediante un comunicado emitido por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en el que se incluyó el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que ordena a Rodríguez asumir el poder por un periodo de 90 días.

En el video, la FANB expresó su rechazo “contundente” al arresto de Nicolás Maduro, a quien calificó como el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y su comandante en jefe, así como a la detención de su esposa, la primera dama Cilia Flores de Maduro.

“Las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana rechaza contundentemente el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro, Presidente Constitucional de la Republica Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe y se su esposa la primera dama, doctora Cilia Flores de Maduro”, expresó.

Asimismo, las Fuerzas Armadas calificaron los hechos como un “cobarde secuestro”, ocurrido el sábado 3 de enero, y denunciaron que durante el operativo fueron asesinados “a sangre fría” integrantes del equipo de seguridad presidencial, soldados y ciudadanos inocentes.

Historias recomendadas: