Ataque a Venezuela: Así Sacó EUA a Nicolás Maduro de Caracas a Nueva York

Este 3 de enero de 2026, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados de Caracas a Nueva York tras su captura por militares estadounidenses durante la "Operación Lanza del Sur", en N+ te presentamos cuál fue la ruta que lo condujo del Caribe a la Costa Este de Estados Unidos.

Ruta de Extracción de Maduro de Caracas a Nueva York

Según informes sobre el traslado, la ruta que siguió el líder venezolano tuvo las siguientes etapas:

1. Captura en Caracas: Maduro y su esposa fueron capturados en una casa de seguridad en Caracas por tropas de élite estadounidenses (Delta Force).

2. Salida de Venezuela: Maduro y su esposa Celia Flores fueron trasladados en helicóptero fuera del territorio venezolano alrededor de las 3:29, hora local.

3. Fueron traslados a un buque de la Armada estadounidense: La pareja fue trasladada a un buque estadounidense, identificado como el USS Iwo Jima, ubicado en el Mar Caribe.

4. Escala en la Bahía de Guantánamo: Algunos informes indican una escala en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, en Cuba, antes de continuar hacia Estados Unidos.

5. Llegada a Nueva York: El avión que transportaba a la pareja aterrizó el sábado por la tarde en la Base de la Guardia Nacional Aérea Stewart (Aeropuerto Internacional Stewart) en New Windsor, Nueva York, aproximadamente a 96 kilómetros al norte de Manhattan.

6. Custodia de Maduro en Nueva York: Tras su llegada a Nueva York, el traslado previsto ha incluido:

Traslado en helicóptero: Del Aeropuerto Stewart al Helipuerto Westside en Manhattan.

Procesamiento en la sede de la DEA en Manhattan.

Elementos del Departamento de Justicia de EUA montan guardia afuera del Departamento de Justicia, junto al Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn. Foto: Reuters

Detención: Encarcelamiento en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn en espera de juicio por cargos de narcotráfico y posesión de armas.

¿Dónde pasará su primera noche detenido Nicolás Maduro?

Se ha informado que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, capturados en un operativo estadounidense, serán trasladados al Centro Correccional Metropolitano de Nueva York.

El Centro Correccional Metropolitano donde hay frío extremo e incidentes de violencia en los últimos años.

Mientras Maduro y su esposa eran trasladados a bordo de un buque de guerra estadounidense, se supo que serían trasladados a Nueva York.

Así es el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn

El Centro de Detención Metropolitano (MDC Brooklyn) de Nueva York es un centro de detención operado por el gobierno federal y ha sido noticia por sus precarias condiciones de vida, especialmente en los últimos años.

Este centro, donde se recluye a acusados ​​con juicios en curso, está asociado con crisis humanitarias como la escasez crónica de personal, problemas de higiene, incidentes de violencia y frío extremo.

Albergando a numerosos reclusos de alto perfil, incluyendo figuras de renombre mundial como Sean "Diddy" Combs y Sam Bankman-Fried, la institución se considera uno de los símbolos más concretos de las deficiencias del sistema penal estadounidense actual.

Escala de Maduro en Guantánamo

Se informó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa fueron trasladados a la Base Naval de Guantánamo, en Cuba, antes de ser llevados a Nueva York.

Desde allí, la pareja fue trasladada a un avión con destino a Nueva York.

Guantánamo es conocido por albergar una prisión militar donde se mantuvo a detenidos durante años tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, y con frecuencia surge en el escenario con acusaciones de tortura.

Estas son las acusaciones contra Maduro

Además, en un documento publicado en el sitio web del Departamento de Justicia, se acusa a Maduro de "liderar un gobierno corrupto e ilegítimo durante años". El documento también afirma que Maduro abusó del poder del gobierno para actividades ilegales, principalmente el narcotráfico.

El documento afirma que las actividades de narcotráfico de Maduro enriquecieron a la élite militar y política venezolana. También afirma que "Maduro ha colaborado con los narcotraficantes y narcoterroristas más peligrosos del mundo".

¿Qué sucedió en Caracas?

Alrededor de las 2:00 hora local del 3 de enero de 2025, en Caracas, capital de Venezuela, se escucharon explosiones y ruidos de aeronaves. El gobierno venezolano acusó a Estados Unidos de llevar a cabo ataques contra instalaciones civiles y militares en varias regiones del país tras las explosiones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se había llevado a cabo un ataque a gran escala contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y que Maduro y su esposa habían sido sacados del país.

