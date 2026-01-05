Rechazo Categórico a la Intervención: Sheinbaum Comparte Postura de México a Detención de Maduro

Durante su conferencia matutina de hoy, 5 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió un posicionamiento detallado sobre la situación de Venezuela luego de la operación militar de Estados Unidos, la cual derivó en la detención de Nicolás Maduro.

La posición de México frente a cualquier forma de intervención es firme, clara e histórica, a raíz de los hechos en Venezuela, donde Estados Unidos llevó a cabo una intervención directa, con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, así como la pérdida de vidas humanas, México rechaza de manera categórica la intervención en asuntos internos de otros países.

Cabe señalar que este lunes, Nicolás Maduro y su esposa Cicilia fueron trasladados a la Corte Federal de Nueva York, donde se llevará a cabo la primera audiencia del presidente de Venezuela, quien fue señalado de encabezar el poder de manera ilegítima, en N+ te contamos los detalles en Video del Traslado de Nicolás Maduro a la Corte: El Presidente de Venezuela Va Esposado.

