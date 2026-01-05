Video del Traslado de Nicolás Maduro a la Corte: El Presidente de Venezuela Va Esposado

Nicolás Maduro, quien fungía como presidente de Venezuela, fue capturado y trasladado a Estados Unidos; circulan videos de cómo lo llevan ante la Corte Federal de Nueva York, Estados Unidos, hoy, 5 de enero de 2026.

En los videos, se puede ver que va esposado de manos. Este lunes, se llevará a cabo su primera audiencia en la Corte en N+ te contamos previamente los detalles en ¿A qué Hora Será la Audiencia de Nicolás Maduro Mañana Ante el Tribunal Federal de NY?.

Video: Trasladan a Maduro a la Corte de Nueva York; Hoy Será su Audiencia

El traslado se realizó con un fuerte dispositivo de seguridad, además de Maduro, también fue llevada su esposa Cilia Flores, quienes portaron un chaleco antibalas.

Así fue el traslado de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a la Corte de Nueva York, donde tendrá su primera audiencia por los cargos de narcotráfico y terrorismo que enfrenta.



Delitos por los que señalan a Nicolás Maduro

Maduro es acusado por el gobierno estadounidense de los delitos de:

Narcotráfico, por encabezar el Cártel de los Soles.

Terrorismo.

La captura se dio el pasado 3 de enero de 2026 en la madrugada, cuando se reportó fuertes estruendos por las explosiones de la intervención militar. La primera foto de la detención de Maduro fue compartida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esta operación se llevó a cabo por una unidad de fuerza de élite de los Delta Force, quienes llevaron a Nicolás Maduro en un helicóptero.

