Reportan Incomunicados a Dos Periodistas Extranjeros en Venezuela, entre Ellos Un Mexicano

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) reportó este miércoles 7 de enero de 2026 que dos periodistas extranjeros, entre ellos un mexicano, permanecen incomunicados y sin poder ser ubicados en ese país.

Se trata de los comunicadores Julián Mazoy y Jeff Martínez, el primero mexicano y el segundo colombiano, informó el sindicato vía la red social X.

Según el gremio, los periodistas intentaron cruzar la frontera entre Colombia y Venezuela por Tienditas, poco después del mediodía. Desde entonces, no han tenido noticias de ellos.

"Son decenas de periodistas los que han intentado ingresar a Venezuela por la frontera y las autoridades venezolanas lo han impedido", añadió el sindicato.

Periodista mexicano es localizado

Compañeros en México de Julián Mazoy confirmaron más tarde que el periodista se encuentra bien y que en estos momentos está en territorio colombiano.

El periodista mexicano se encontraba en la frontera entre Colombia y Venezuela cubriendo para medios en el país el aumento en las tensiones entre ambos países latinoamericanos con Estados Unidos, que el fin de semana pasado capturó al presidente depuesto Nicolás Maduro.

Seis periodistas detenidos en frontera entre Colombia y Venezuela

Entre el lunes 5 de enero y este miércoles, el SNTP ha documentado seis detenciones y cuatro deportaciones en la frontera entre Colombia y Venezuela.

Por lo anterior, el gremio exigió a las autoridades información sobre Jeff y Julián, así como respeto y garantías para el trabajo de periodistas y medios.

Periodistas venezolanos exigen libertad de prensa

La Asociación de Periodistas Venezolanos en España (Venezuelan Press) pidió el respaldo de la sociedad y autoridades españolas para lograr la liberación inmediata de los "presos políticos" y garantías que aseguren un ejercicio libre de la profesión informativa como fundamentos de una democracia efectiva y plena en su país.

"A pesar de la censura y el cierre de medios en Venezuela durante casi tres décadas, los periodistas venezolanos nos hemos mantenido inquebrantables en nuestro propósito de denunciar la realidad y los crímenes del régimen chavista y madurista", dicen en un comunicado publicado este miércoles, tras la intervención militar estadounidense en el país sudamericano.

