Este el Último Día para Registro de Celulares en México antes de Suspensión de Servicio

A partir del próximo viernes 9 de enero de 2026, todos los usuarios de telefonía móvil están obligados a registrar su línea con su identificación oficial con fotografía y CURP.

Sin excepción alguna, todos los titulares de una línea celular deben registrarla para cumplir con esta disposición de carácter obligatorio.

El objetivo del registro de telefonía móvil es eliminar el anonimato que, según el gobierno federal, permite usar dicho servicio para cometer delitos.

Aprueban Identificación de Líneas Telefónicas Móviles México 2026

¿Cómo vincular mi línea telefónica móvil?

Para registrar su línea telefónica, los usuarios tienen dos alternativas: de forma presencial o vía remota. De forma presencial se debe acudir al centro de atención de su compañía y el personal los asesorará para realizar la vinculación de su línea.

Mientras que de forma remota, los usuarios recibirán un mensaje de su proveedor en su celular con el enlace para ingresar a la Plataforma de Gestión y realizar con éxito la vinculación de su línea.

En ambos casos, los usuarios deberán presentar una identificación oficial y tendrán acceso al aviso de privacidad que garantiza la protección de sus datos personales. Al completar este proceso, recibirán un folio de alta indicando la fecha y hora en la que realizaron la vinculación. Registro de Líneas de Celulares Será Obligatorio en 2026, ¿Qué Debo Hacer?

¿Cuál es la fecha límite para registrar mi línea?

La fecha límite para hacerlo es el 29 de junio de 2026, según los lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Pasando esta fecha, las líneas móviles de los usuarios que no realizaron este proceso quedarán deshabilitadas y solo podrán hacer llamadas a números de emergencia, atención ciudadana y a sus proveedores de servicio.

