Embajadora de México en Reino Unido Felicita a Gertz Manero; ¿Qué Sigue en el Nombramiento?

Claudia Sheinbaum dio a conocer hoy que Alejandro Gertz Manero será el nuevo embajador de México ante el Reino Unido. La actual embajadora, Josefa González Blanco, felicitó al exfiscal.

El nombramiento de Alejandro Gertz Manero, de 86 años, aún debe ser ratificado por el Senado.

Gertz Manero se va como embajador a Reino Unido

Durante la conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum dio a conocer que Alejandro Gertz Manero, anterior titular de la Fiscalía General de la República (FGR), será el nuevo embajador de México ante el Reino Unido. La presidenta dijo durante el encuentro con la prensa:

Lo puedo ya decir porque ya fue aprobado el beneplácito, va a Gran Bretaña, a Inglaterra. Tiene que aprobarlo el Senado y luego les damos la fecha.

Alejandro Gertz Manero renunció a su cargo como fiscal el pasado 27 de noviembre de 2025. El exfiscal fue sucedido por Ernestina Godoy, tras seis años en el cargo.

Actual embajadora felicita a Gertz Manero

A través de X, antes Twitter, Josefa González Blanco felicitó a Alejandro Gertz Manero por su nombramiento. La diplomática escribió:

Felicito y le deseo el mayor de los éxitos al doctor Alejandro Gertz Manero por su nombramiento, por parte de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, como próximo Embajador de México en el Reino Unido.

La actual embajadora, quien fue nombrada originalmente por Andrés Manuel López Obrador, dijo que Gertz Manero ayudará a fortalecer la relación bilateral entre México y el Reino Unido:

Confío en que su labor contribuirá a seguir fortaleciendo la relación bilateral entre nuestras naciones, que ha sido el mayor honor para mí impulsar durante mi encargo como Embajadora.

Alejandro Gertz Manero fue secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, cuando la capital era gobernada por Cuauhtémoc Cárdenas. Posteriormente, fue secretario de Seguridad Pública federal del gobierno de Vicente Fox.

También fue diputado federal y fue el último procurador general de la República antes de que la dependencia se convirtiera en la actual FGR.

¿Qué sigue con el nombramiento como embajador de Gertz Manero?

Dicho nombramiento ahora deberá discutirse y aprobarse en el Senado de la República.

Ignacio Mier Velasco, vicecoordinador de Morena en la Cámara Alta, dijo que no descarta que la ratificación del exfiscal pueda ser avalada el miércoles 14 de enero de la siguiente semana.

Aseguró que la Comisión Permanente tiene los méritos para ratificar nombramientos de diplomáticos durante los recesos legislativos, lo cual confirmó el diputado Ricardo Monreal.



