Alejandro Gertz Manero Va a Gran Bretaña: Senado Aún Debe Aprobar Nombramiento de Embajador

En la Mañanera del Pueblo de hoy, 7 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió que el exfiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, va a la embajada de Gran Bretaña, pero que el Senado de la República debe aprobar el nombramiento.

Lo puedo ya decir porque ya fue aprobado el beneplácito, va a Gran Bretaña, a Inglaterra. Tiene que aprobarlo el Senado y luego les damos la fecha.

El exfiscal renunció el pasado 27 de noviembre de 2025, fecha en la que envió una carta a la entonces encargada del Despacho de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, quien actualmente es la titular de la FGR. En N+ te contamos anteriormente qué expresó: Gertz Manero Envía Carta a Ernestina Godoy tras Renunciar a FGR; Esto Dice.

