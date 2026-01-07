Alejandro Gertz Manero Va a Gran Bretaña: Senado Aún Debe Aprobar Nombramiento de Embajador
N+
En su conferencia matutina de este miércoles, la presidenta informó en qué embajada estará Alejandro Gertz Manero
COMPARTE:
En la Mañanera del Pueblo de hoy, 7 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió que el exfiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, va a la embajada de Gran Bretaña, pero que el Senado de la República debe aprobar el nombramiento.
Lo puedo ya decir porque ya fue aprobado el beneplácito, va a Gran Bretaña, a Inglaterra. Tiene que aprobarlo el Senado y luego les damos la fecha.
El exfiscal renunció el pasado 27 de noviembre de 2025, fecha en la que envió una carta a la entonces encargada del Despacho de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, quien actualmente es la titular de la FGR. En N+ te contamos anteriormente qué expresó: Gertz Manero Envía Carta a Ernestina Godoy tras Renunciar a FGR; Esto Dice.
Nota relacionada: Sheinbaum Detalla que en Una Reunión le Planteó a Alejandro Gertz Manero Irse a Una Embajada.
En breve más información.
Historias recomendadas:
- ¿Por Huelga en el Monte de Piedad Cobran Intereses a Empeños? Aquí Pagas Sin Cargos Extra.
- ¿Qué Tipo de Basura Se Llevan Hoy Miércoles en CDMX? Así Debes Separarla.
- Rechazo Categórico a la Intervención: Sheinbaum Comparte Postura de México a Detención de Maduro.
FBPT