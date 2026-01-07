¿Por Huelga en el Monte de Piedad Cobran Intereses a Empeños? Aquí Pagas Sin Cargos Extra

Si dejaste algún objeto valioso empeñado en el Nacional Monte de Piedad y te preguntas qué pasará con los intereses, en N+ te contamos qué mensaje compartieron sobre el pago y en dónde puedes depositar sin cargos extra.

Por medio de un mensaje, el Nacional Monte de Piedad dio un aviso importante para sus clientes, en el que especifica qué pasará con los intereses y compartió formas de comunicarse para que puedan resolver sus dudas.

Considera que anteriormente en N+ te compartimos hasta cuándo terminará la huelga de los trabajadores y lo que puedes realizar mientras no abren las sucursales en ¿Cuándo Termina la Huelga del Monte de Piedad? Dan Mensaje sobre Apertura de Sucursales.

Video: Trabajadores del Monte de Piedad Realizan Bloqueo en Miguel de Cervantes en CDMX

¿Cobrarán intereses durante la huelga del Nacional Monte de Piedad?

En su mensaje del pasado 6 de enero, el Nacional Monte de Piedad precisó que no va a cobrar ningún interés adicional para los empeños cuyos pagos estén al corriente en la fecha original de su vencimiento. Además, precisaron que en Banamex y Oxxo no habrá cargos por los depósitos.

Invitamos a realizar pagos a través de medios alternos más cercanos. Durante este periodo de suspensión en el servicio nos haremos cargo de las comisiones generadas por pagos en Banamex y Oxxo.

En caso de que tengas alguna duda, compartieron la forma en la que puedes comunicarte y expresar tus inquietudes, el número para llamar es 55 26 29 27 90 y al 55 88 90 97 17, también en el correo electrónico servicioaclientes@montepiedad.com.mx.

