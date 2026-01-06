¿Qué Tipo de Basura Se Llevan Mañana Miércoles en CDMX? Así Debes Separarla
Recuerda que en la CDMX es obligatorio separar los residuos; revisa qué tipo de basura se llevan este miércoles
Toma en cuenta que desde enero de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) es obligatorio separar la basura y si te preguntas qué tipo se llevan mañana, 7 de enero de 2026, en N+ te compartimos los residuos que recolectarán y ejemplos para que lo tomes en cuenta.
Para evitar contratiempos y contribuir a que cada residuo tenga un destino adecuado, es importante conocer qué materiales se recogen cada día, cómo deben entregarse y cuáles solo se reciben este miércoles para que no te tome por sorpresa o se te pasé el camión recolector.
¿Qué basura se llevan mañana?
Este miércoles corresponde la recolección de residuos reciclables, es decir, aquellos materiales que pueden transformarse en nuevos productos si se separan:
- Papel y cartón: hojas, periódicos, revistas, cajas de cartón plegadas.
- Plásticos: botellas PET, envases de detergente, garrafones, tapas.
- Vidrio: botellas y frascos.
- Metales y aluminio: latas de refresco, latas de alimentos, envases metálicos.
- Ropa y textiles: prendas limpias, telas, sábanas.
- Madera: piezas pequeñas, cajas o tablas limpias.
- Envases multicapa (Tetrapack): cajas de leche, jugo o crema.
¿Qué pasa si no separas la basura?
Los trabajadores de limpia no recolectan residuos que no estén correctamente separados o que se entreguen en días diferentes a lo que establecieron las autoridades capitalinas. Anteriormente en N+ te indicamos qué pasa si no sigues la indicación en ¿Me Pueden Multar Si No Separo la Basura en CDMX? Esto Pasará a Partir del 1 de Enero 2026.
