¿Qué Tipo de Basura Se Llevan Mañana Miércoles en CDMX? Así Debes Separarla

Toma en cuenta que desde enero de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) es obligatorio separar la basura y si te preguntas qué tipo se llevan mañana, 7 de enero de 2026, en N+ te compartimos los residuos que recolectarán y ejemplos para que lo tomes en cuenta.

Para evitar contratiempos y contribuir a que cada residuo tenga un destino adecuado, es importante conocer qué materiales se recogen cada día, cómo deben entregarse y cuáles solo se reciben este miércoles para que no te tome por sorpresa o se te pasé el camión recolector.

Video: Habitantes de la CDMX "Se Esfuerzan" para Cumplir con Programa de Recolección de Basura

¿Qué basura se llevan mañana?

Este miércoles corresponde la recolección de residuos reciclables, es decir, aquellos materiales que pueden transformarse en nuevos productos si se separan:

Papel y cartón: hojas, periódicos, revistas, cajas de cartón plegadas.

Plásticos: botellas PET, envases de detergente, garrafones, tapas.

Vidrio: botellas y frascos.

Metales y aluminio: latas de refresco, latas de alimentos, envases metálicos.

Ropa y textiles: prendas limpias, telas, sábanas.

Madera: piezas pequeñas, cajas o tablas limpias.

Envases multicapa (Tetrapack): cajas de leche, jugo o crema.

¿Qué pasa si no separas la basura?

Los trabajadores de limpia no recolectan residuos que no estén correctamente separados o que se entreguen en días diferentes a lo que establecieron las autoridades capitalinas. Anteriormente en N+ te indicamos qué pasa si no sigues la indicación en ¿Me Pueden Multar Si No Separo la Basura en CDMX? Esto Pasará a Partir del 1 de Enero 2026.

Historias recomendadas:

FBPT