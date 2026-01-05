Reparten Mega Rosca de Reyes 2026 en CDMX: ¿En Dónde Regalan Juguetes Hoy?

Ya casi llegan los Reyes Magos, una tradición que miles de niños y niñas suelen esperar con emoción, en la Ciudad de México (CDMX) ya comenzaron los festejos para que las infancias puedan disfrutar esta fecha, en N+ te decimos en dónde dan rosca de Reyes y juguetes gratis hoy, 5 de enero de 2025.

En conferencia de prensa de este lunes, las autoridades capitalinas compartieron que habrá actividades gratuitas en diferentes puntos de la capital, donde las infancias pueden ir con su familia para disfrutar de la Rosca de Reyes gratis.

En el Ángel de la Independencia partieron la mega Rosca de Reyes, el evento comenzó a partir de las 11:00 horas, además regalaron juguetes para las niñas y niños que asistieron.

¿En dónde darán Rosca de Reyes hoy?

Parque Aguascalientes, Venustiano Carranza a las 16:00 horas.

Parque Calpulli, Azcapotzalco a las 16:0 horas.

Parque de la Consolación, Coyoacán, 17:00 horas.

Deportivo San Gregorio, Xochimilco, 15:00 horas.

Parque Juegos de Palos, Milpa Alta, 15:00 horas.

FBPT