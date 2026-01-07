Trump y Petro Hablan por Teléfono Luego de Tensiones por Venezuela y Anuncian Reunión

Este miércoles, 7 de enero de 2026, los presidentes de Estados Unidos y Colombia sostuvieron una conversación telefónica.

Donald Trump confirmó el contacto a través de su red social. El mandatario estadounidense escribió:

Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Aprecié su llamada y tono, y espero reunirme con él en un futuro cercano

Reunión bilateral en Washington

Trump informó que se están coordinando los detalles para un encuentro en la Casa Blanca. Los arreglos están siendo realizados entre el secretario de Estado, Marco Rubio y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, según indicó el presidente estadounidense.

La conversación telefónica se produjo después de que Trump expresara su apoyo a una posible operación militar en territorio colombiano. Durante declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One el domingo pasado, el mandatario estadounidense fue consultado directamente sobre si llevaría a cabo una acción militar contra Colombia.

"Suena bien", respondió Trump cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una operación en el país sudamericano.

Declaraciones que generaron crisis

En la misma intervención con la prensa, Trump describió a Colombia como un país "muy enfermo, dirigido por un hombre enfermo, al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos". El presidente estadounidense agregó que esta situación "no va a estar haciéndolo mucho tiempo".

Estas declaraciones provocaron la convocatoria de manifestaciones en Colombia. El presidente Petro llamó a movilizaciones ciudadanas en defensa de la soberanía nacional, programadas para este miércoles en Bogotá y otras ciudades.

Venezuela como detonante

La escalada verbal entre ambos mandatarios se intensificó tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, el sábado pasado. Fuerzas estadounidenses realizaron un operativo en Caracas que resultó en la detención del mandatario venezolano.

Petro calificó públicamente la acción como un "secuestro" del líder venezolano, distanciándose de la postura de Washington. El presidente colombiano ha cuestionado las políticas militares estadounidenses en la región y ha acusado a Trump de mantener una "actitud imperial".

La convocatoria de Petro se da luego de que Donald Trump amenazó el domingo 4 de enero, con una acción militar contra el gobierno de Colombia, como sucedió en Venezuela la madrugada del pasado fin de semana.

