Trump Anuncia que Venezuela Comprará "Exclusivamente" Productos Fabricados en Estados Unidos

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este miércoles 7 de enero de 2026 que Venezuela comprará "exclusivamente" productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba como parte del nuevo acuerdo petrolero entre ambos países.

Dichas compras, precisó el mandatario, incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela.

Noticia relacionada: Gobernador Tim Walz Declara Estado de Emergencia en Minnesota tras Muerte de Mujer en Redada ICE

"En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio: una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y para Estados Unidos. ¡Gracias por su atención!", escribió el mandatario vía Truth Social.

Información en desarrollo...