Efecto Trump en Mercados: Petróleo Cae y Acciones de Empresas de Defensa se Desploman

Los precios del petróleo cayeron este miércoles 7 de enero de 2026 mientras los inversores analizaban el acuerdo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para importar crudo venezolano por valor de hasta 2 mil millones de dólares, una medida que elevaría los suministros al mayor consumidor del mundo.

Los futuros del crudo Brent perdieron 74 centavos, o un 1.22%, a 59.96 dólares el barril.

El crudo estadounidense West Texas Intermediate cayó 1.14 dólares, o un 2%, a 55.99 dólares el barril.

Ambos referenciales bajaron más de un dólar el barril durante la sesión anterior, ya que los participantes del mercado esperan una amplia oferta mundial este año.

Venezuela tiene millones de barriles de petróleo cargados en petroleros y en tanques de almacenamiento que no ha podido enviar desde mediados de diciembre debido a un bloqueo a las exportaciones impuesto por Trump.

Trump presiona a Venezuela con incautación de barcos mientras negocia acuerdo

Estados Unidos incautó hoy dos petroleros vinculados a Venezuela en el océano Atlántico, uno de los cuales tenía bandera rusa, como parte de la campaña del presidente Trump para controlar los flujos de petróleo en América.

Una persecución de varias semanas a través del Atlántico terminó esta mañana cuando la Guardia Costera de Estados Unidos y fuerzas especiales militares estadounidenses, portadoras de una orden judicial de incautación, aprehendieron al petrolero Marinera, que se había negado a ser abordado el mes pasado antes de cambiar a la bandera de Rusia, dijeron las autoridades.

Estados Unidos Incauta Buque Petrolero Sancionado en Aguas del Caribe

De forma paralela, la petrolera estatal venezolana PDVSA confirmó que estaba en negociaciones con Estados Unidos, pero dijo que los términos sobre la mesa se basan en "transacciones estrictamente comerciales en términos legales, transparentes y beneficiosos para ambas partes".

Trump pide a empresas de defensa que detengan recompra de acciones y dividendos

El presidente Trump declaró que no permitirá el pago de dividendos ni la recompra de acciones por parte de las empresas de defensa estadounidense hasta que resuelvan los problemas relacionados con el desarrollo y producción de equipos militares.

"Las empresas de defensa no están produciendo nuestro gran equipo militar con suficiente rapidez y, una vez producido, no lo mantienen adecuadamente ni con la rapidez necesaria", afirmó Trump en una publicación en Truth Social.

A partir de este momento, estos ejecutivos deben construir nuevas y modernas plantas de producción, tanto para entregar y mantener este importante equipo como para fabricar los modelos más modernos de futuros equipos militares

Acciones de empresas de defensa se desploman

El anuncio del líder republicano provocó que las acciones de las empresas de defensa se desplomaran durante la jornada, luego de que ayer tuvieran un alza tras la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro.

Las acciones de Lockheed Martin cayeron un 5.5%

Los papeles de Northrop Grumman retrocedieron 4.8%

