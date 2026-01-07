Gobernador Tim Walz Declara Estado de Emergencia en Minnesota tras Muerte de Mujer en Redada ICE

Este 7 de enero, una redada de ICE en Minnesota derivó en un incidente donde murió una mujer a manos de un agente migratorio. Las autoridades aseguran que la mujer intentó atropellar deliberadamente al agente de migración, por lo que él actuó en defensa propia.

Las autoridades estadounidenses señalaron que este es el mayor operativo en el estado de Minnesota, con más de mil migrantes detenidos.

Donald Trump publicó que se investiga la muerte de la mujer en la redada antimigrante de ICE.

publicó que se investiga la muerte de la mujer en la redada antimigrante de ICE. El gobernador Tim Walz declaró que Minnesota está en estado de enmergencia.

Noticia relacionada: Juez Exonera a Carlitos Ricardo, Tiktoker Mexicano Baleado durante Redada de ICE en Los Ángeles

Kristi Noem dice que la mujer cometió terrorismo doméstico

Antes del mediodía, una redada de Servicio de Control y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) derivó en tragedia. El operativo realizado en Mineápolis fue objeto de una protesta en la cual un agente de ICE disparó contra una manifestantes, quien falleció.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó a la mujer abatida a manos de agentes migratorios de cometer “un acto de terrorismo doméstico”. Además la funcionaria declaró que las autoridades actuaron en “defensa propia”.

La versión oficial de los hechos indica que los manifestantes estaban bloqueando el paso de los agentes de ICE. La mujer habría intentado atropellar deliberadamente al agente, quien habría respondido en para protegerse.



Video: Reportan Tiroteo Durante Redada del ICE en Minnesota, EUA

Esta versión ha sido rechazada por varios funcionarios demócratas. Jacob Frey, alcalde de Mineápolis, declaró que el agente que disparó contra la mujer no lo hizo en defensa propia. Además denunció que estos operativos pongan en peligro a la comunidad.

Donald Trump se pronuncia sobre muerte de mujer en operativo de ICE

Por su parte, Donald Trump defendió el actuar del agente migratorio y aseguró que la mujer era una “agitadora profesional”. A través de la red social Truth Social acusó a la mujer de comportarse de forma desordenada, previo al incidente.

Acabo de ver el video del incidente ocurrido en Mineápolis, Minnesota. Es horrible. La mujer que gritaba era, obviamente, una agitadora profesional, y la que conducía el coche se comportó de forma muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente de ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia.

Además, el presidente de Estados Unidos culpó a la izquierda de la mala recepción que tienen los operativos de ICE entre la sociedad. El político dijo que sus adversarios atacan diariamente a los agentes migratorios.

La situación se está estudiando en su totalidad, pero la razón por la que ocurren estos incidentes es porque la izquierda radical amenaza, agrede y ataca a diario a nuestros agentes del orden público y de ICE.

Aún no se identifica a mujer muerta en operativo de ICE

Hacia las tres de la tarde, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, en conferencia de prensa, ofreció sus condolencias a la familia de la mujer muerta por un agente del ICE. El gobernador dijo que estas operaciones eran “una amenaza a la seguridad pública” del Estado.

Walz dijo estaba “enojado” y denunció el actual de los agentes migratorios en un mensaje a Donald Trump y Kristi Noem: “Hoy esa imprudencia le costó la vida a alguien... Ya han hecho lo suficiente”.

El gobernador Tim Walz declaró a Minnesota en estado de emergencia. Además, aclaró que no se ha identificado a la mujer fallecida.

Historias recomendadas:

Con información de EFE