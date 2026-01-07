Usuarios de Banamex Reportan Fallas en Transferencias por Segundo Día Consecutivo Hoy 7 de Enero

Usuarios del banco Banamex reportaron este miércoles 7 de enero de 2026, por segundo día consecutivo, problemas para realizar pagos y transferencias de fondos a través de la aplicación móvil y banca en línea de la institución financiera.

De acuerdo con el portal de reportes de fallas Downdetector, desde las 8:00 horas comenzaron a presentarse los primeros informes referentes a problemas con transferencias de fondos, app y banca en línea de la institución financiera.

Pero no fue sino hasta pasadas las 10:00 horas que se registró un pico de más de 400 reportes de fallas, provenientes principalmente de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida y León.

¿Por qué hay intermitencias en Banamex?

Vía la red social X, el banco informó ayer a sus clientes que estaban presentando algunas intermitencias en sus sistemas, lo que había derivado en fallas en su app y banca en línea.

¿A qué hora se reanudará por completo el servicio en la app de Banamex?

Derivado de esto, a partir de las 19:15 horas del martes iniciaron el mantenimiento en sus sistemas, el cual estimaban se completaría cerca de las 22:30 horas.

"Daremos a conocer a través de nuestros canales oficiales cuando los canales de servicios hayan sido ya restablecidos por completo", informó Banamex a sus usuarios.

No obstante, la institución financiera eliminó más tarde el mensaje compartido en redes sociales y, con corte a las 14:00 horas de este miércoles, no ha vuelto a informar sobre la situación.

