Fiscalía CDMX Informa Avance por Motociclista Arrastrado en Iztapalapa: Así Va el Caso

Este miércoles, 7 de enero de 2026, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, anunció que la carpeta de investigación por el caso del motociclista Roberto Hernández, atropellado y arrastrado en Iztapalapa, será judicializada ante un juez de control.

La funcionaria hizo el anuncio durante la toma de protesta del magistrado Rafael Guerra Álvarez como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Al ser cuestionada sobre el caso que ha generado indignación en la capital del país, Alcalde no quiso confirmar si la persona investigada es una mujer.

"No habrá impunidad", dice la SSC

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, se pronunció sobre el caso tras el mismo evento.

"No habrá impunidad", declaró el funcionario, quien informó que las autoridades y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) ya entregaron los videos del caso a la Fiscalía capitalina.

Antecedentes del caso Roberto Hernández

Poco después de las 22:00 horas del 3 de enero, Roberto Hernández circulaba por Periférico Oriente y Eje 6 Sur cuando fue impactado por el automóvil azul. El motociclista de 52 años se dirigía a Nezahualcóyotl, Estado de México, para recoger a su esposa después de su jornada laboral.

Tras el choque inicial, Roberto cayó de su motocicleta y se incorporó para reclamar a la conductora. Sin embargo, ella lo embistió nuevamente y su cuerpo quedó enganchado debajo del vehículo. La conductora no se detuvo y continuó circulando por al menos 12 calles en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero.

El cuerpo de Roberto se desprendió del automóvil en la esquina de la calle Ingeniero Félix F. Palavicini, colonia Constitución de 1917, después de recorrer aproximadamente 1.7 kilómetros. La distancia puede recorrerse en cerca de dos minutos en auto particular.

Localización del vehículo

El lunes 5 de enero, el Honda City fue localizado abandonado en la calle Lago Saima, colonia Ciudad Lago de Nezahualcóyotl. El automóvil estaba con la cajuela abierta, sin placas, pero con el engomado de circulación de Ciudad de México que coincidía con el número E85-BPC difundido en redes sociales.

Esto informó la FGJCDMX en un boletín el 5 de enero:

Como parte de los actos de investigación, se tiene identificado el vehículo involucrado, así como las placas de circulación y la persona a cuyo nombre se encuentra registrado. No obstante, hasta el momento no existe certeza sobre la identidad de quien lo conducía al ocurrir los hechos, por lo que continúan las diligencias para su esclarecimiento

Un video difundido esa misma noche mostró a una mujer bajando del coche al llegar a su domicilio en la colonia Ciudad Jardín de Nezahualcóyotl, cerca de donde fue encontrado el vehículo. Cámaras de vigilancia en la zona aportaron información para la identificación.

Exigencias de justicia

La familia de Roberto pidió que el caso sea clasificado como homicidio doloso, es decir, intencional, y no como homicidio culposo. Los hijos de la víctima describieron a su padre como una persona buena y trabajadora.

Durante el lunes 5 de enero, motociclistas realizaron dos bloqueos en la Ciudad de México para exigir justicia. El primero fue sobre Calzada de Tlalpan a la altura de la estación Viaducto del Metro, donde repartidores impidieron el paso vehicular por cerca de una hora. Posteriormente, otro grupo bloqueó la circulación en Circuito Interior y Zaragoza.

Por la noche se realizó una rodada que inició en Cabeza de Juárez para llevar apoyo económico y víveres a la familia de Roberto, quien era velado en su domicilio.

La FGJCDMX inició una carpeta de investigación sin necesidad de denuncia. Roberto Hernández, repartidor de la empresa Lala, fue reconocido por un familiar directo. Las autoridades continúan con las investigaciones para lograr la detención de la presunta responsable.

