Entre Empujones, Así Fue el Rescate de Animales del Refugio Franciscano en Cuajimalpa, CDMX

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) encabezaron un operativo hoy, 7 de enero de 2026, para el rescate de animales del Refugio Franciscano, ubicado en la carretera México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa.

En contexto: Desde 2009, la Fundación Antonio Haghenbeck y el Refugio Franciscano se disputan el predio que alberga a cientos de animales.

Desde 2009, la Fundación Antonio Haghenbeck y el Refugio Franciscano se disputan el predio que alberga a cientos de animales. El 11 de diciembre, se realizó un desalojo en favor de la fundación; sin embargo, el refugio obtuvo un amparo para recuperar el lugar.

En el lugar en disputa, cientos de perros y gatos viven hacinados, enfermos y sufren maltrato.

La mañana de este miércoles, un grupo de animalistas se manifestó en el cruce de Reforma e Insurgentes, para exigir mejores condiciones de vida para los animales del Refugio Franciscano.

Desde muy temprano, decenas de patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron a las inmediaciones del Refugio Franciscano de Animales, para el rescate de los perros y gatos.

Rescatan animales del Refugio Franciscano entre empujones

Manifestantes se enfrentaron a los policías de la CDMX que resguardaban desde temprano el Refugio Franciscano de Animales, en el kilómetro 17.5 de la carretera federal México-Toluca.

Luego de varios minutos de empujones, los activistas fueron encapsulados por los policías, mientras que unas siete patrullas ingresaron al Refugio Franciscano para rescatar a los cientos de perros y gatos, víctimas de maltrato.

Las cámaras de N+ captaron en vivo los momentos de tensión, ante el rescate y reubicación de los animales.

En tanto, Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, detalló que en el operativo de rescate de los animales participaron 200 elementos de la Brigada de Vigilancia Animal, de Tránsito y de la Policía Metropolitana.

Gobierno de CDMX rescata a los animales del Refugio Franciscano

Minutos antes de que se accionara el operativo de rescate, en conferencia de prensa, Clara Brugada, jefa de Gobierno de CDMX, aclaró que su administración no está interesada en intervenir en el predio y que respetará la decisión judicial por la disputa entre la Fundación Haghenbeck y el Refugio Franciscano.

Además, Clara Brugada anunció que los animales del Refugio Franciscano iban a ser rescatados y trasladados a un lugar seguro, donde se garantice su cuidado, protección, alimento y bienestar.

