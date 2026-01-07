Fémur, Cráneo y Columna Vertebral: Esto Encontraron en Predio del Refugio Franciscano

La noche del 11 de diciembre de 2025, veterinarios de la Fundación Haghenbeck entraron al Refugio Franciscano A.C. ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México (CDMX), y encontraron a varios perros y gatos en condiciones de hacinamiento y con diversas enfermedades.

Mientras que peritos informaron que se localizó una fosa en la que, se sospecha, se sepultaba a los ejemplares que morían, sin una adecuada disposición como lo establecen las normas oficiales mexicanas. A continuación, te contamos los detalles.

Disputa por predio

Cabe señalar que desde 2009, la Fundación Haghenbeck y el Refugio Franciscano se disputan el predio. Y aunque la primera obtuvo un desalojo a su favor, en diciembre pasado el refugio obtuvo un amparo para intentar recuperar el lugar.

Pero en medio de esa batalla legal quedaron cientos de perros y gatos, quienes enfrentaron hacinamiento, maltrato y malas condiciones.

Animales enfermos

Los veterinarios de la Fundación Haghenbeck encontraron en malas condiciones a más de 700 perros y 39 gatos en el Refugio Franciscano, localizado sobre la carretera México-Toluca.

El 100% de los perritos fue localizado con sarna y a varios los hallaron con un tumor venéreo transmisible. El veterinario Enrique Arreguín explicó que se trata de un tumor que se transmite de perro a perro por contacto sexual o por lamer secreciones, por lo cual 200 perronas ya estaban infectados.

Pero además, los canes y gatos fueron encontrados con otras enfermedades desarrolladas hace años, como:

Problemas respiratorios

Atrofia ósea

Salmonella

E coli

Leptospira

Brucella

Rotavirus

Problemas renales

Periodontitis

Desnutrición

Obesidad

Oscar Guerrero, de la coordinación de Rehabilitación, contó que algunos perros eran alimentados con pan y agua, pero el que algunos estén gorditos no significa que estén bien nutridos.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió un dictamen pericial fechado el 17 de diciembre.

El documento detalla que los animales comían pan con chocolate, bebían agua sucia y vivían en medio de heces y orina, además de convivir con roedores muertos y vivos.

Presunta fosa canina

Pero además, los peritos localizaron una fosa en la que presuntamente se sepultaba a los ejemplares que morían, sin una adecuada disposición como lo establecen las normas oficiales mexicanas.

En ese espacio se encontraron un fémur de un perro pequeño, una columna vertebral, un cráneo de un perro e incluso dos cuerpos que apenas estaban en descomposición.

El Refugio Franciscano A.C. funcionó por cuatro décadas como un destino que presumía dar u destino digno a perritos en situación de abandono.

¿Qué dice el Refugio Franciscano?

Por su parte, en redes sociales el Refugio Franciscano emitió un comunicado en el que señaló que en 2022, la alcaldía Cuajimalpa resolvió que el inmueble estaba en óptimas condiciones. “El Refugio Franciscano acreditó ser un verdadero albergue de animalitos”.

Añadió que hoy 7 de enero de 2026, autoridades implementaron un operativo de seguridad desproporcionado, e indicaron que separar a los animales de quienes los conocen y cuidan es maltrato.

Por la mañana, el Gobierno de la Ciudad de México anunció que rescataría a todos los animales al haber encontrado condiciones de hacinamiento y maltrato animal.

“Separar a los animalitos de quienes los conocen y los cuidan es maltrato. En este momento están asustados, estresados y en manos de desconocidos. Eso no es un rescate. El Refugio Franciscano lleva años rescatando, cuidando y dando en adopción a miles de animalitos, sin apoyo del gobierno, únicamente con la ayuda de la sociedad y con recursos propios. Es evidente que los animales rescatados no llegan en condiciones óptimas: para eso existen los refugios, para sanar, proteger y dar una segunda oportunidad”, reiteró el Refugio.

