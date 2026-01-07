¿Por Qué Sacaron a Perros del Refugio Franciscano? Esta Es la Razón del Desalojo

La mañana de hoy, 7 de enero de 2026, decenas de agentes de la Ciudad de México (CDMX) se trasladaron al Refugio Franciscano A.C., ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, para sacar a cientos de perros y gatos que se encontraban en el lugar.

Aquí te contamos por qué se determinó el desalojo de los animales y a dónde serán trasladados, de acuerdo con lo que informó el Gobierno capitalino este miércoles.

El Refugio Franciscano A.C. se localiza en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca.

Desde 1977, se encargó de dar techo a perros y gatos callejeros.

A lo largo de más de 48 años, ha recibido a casi 25 mil animales.

Disputa por predio

Desde 2009, el Refugio Franciscano mantiene una batalla legal con la Fundación Haghenbeck por el predio en Cuajimalpa.

El pasado 11 de diciembre de 2025, se decretó un desalojo en favor de la fundación, pero el Refugio Franciscano obtuvo un amparo para intentar recuperar el lugar.

Gina Rivara, directora de la asociación civil Refugio Franciscano, dijo que por causas ajenas se tenía que desalojar el predio. Lo anterior por la sentencia en favor de la otra fundación, lo que obliga a terminar el contrato de comodato.

¿Por qué se determinó el desalojo de los animales?

Pero en medio de esa disputa por el predio quedaron cientos de perros y gatos en condiciones de hacinamiento y malas condiciones.

Este miércoles 7 de enero de 2026, el Gobierno de México informó en una conferencia de prensa que se confirmó que los animales presentaron condiciones compatibles con maltrato o crueldad animal.

Por ello, anunció el rescate de todos los animales y su traslado a tres sedes: un espacio del Gobierno de la CDMX en el Ajusco, el Hospital Veterinario de la Ciudad de México y la Brigada de Vigilancia Animal.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX detalló que se contabilizaron 936 animales, de los cuales, al menos 798 presentan afectaciones compatibles con maltrato o crueldad (un grupo de 759 perros y 39 gatos).

Informó que desde ayer, 20 animales fueron hospitalizados debido a la gravedad de su salud y 21 más fallecieron, todos fuera del inmueble.

La fiscal refirió que “los animales se encontraban en condiciones compatibles con maltrato o crueldad, principalmente bajo modalidades de omisión y negligencia”.

Agregó que los principales hallazgos fueron:

Condiciones de hacinamiento severo

Condiciones de alojamiento deficientes

Falta de ventilación

Jaulas sin techo

Acumulación de heces y orina

Presencia de fauna nociva.

Falta de atención médico-veterinario oportuna.

Se hallaron animales con enfermedades sistemáticas, dermatitis severa, problemas ortopédicos, tumores, lesiones avanzadas, dolor no tratado, secuelas neurológicas y uso de medicamentos caducados.

“Estas condiciones requerían atención inmediata y comprometían seriamente la vida y la integridad física de los animales”, puntualizó.

Operativo de rescate

Ante ello, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalino, Pablo Vázquez, informó que en coordinación con la Fiscalía de la ciudad y la PAOT, 200 elementos de la Brigada de Vigilancia Animal, de Tránsito y de la Policía Metropolitana acudieron al operativo de rescate y resguardo de los animales del predio en Cuajimalpa.

El funcionario compartió dos videos en los que se pudo apreciar la presencia policial en el Refugio Franciscano, así como el momento en que los animales fueron metidos en transportadoras para su traslado.

En las afueras, miembros de organizaciones fueron encapsulados, por lo que exigieron que los dejaran salir. El operativo se llevó a cabo en medio de empujones.

